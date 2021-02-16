家家有禮：賞彩燈桃花 喜牛帶來健康財運

【明報專訊】今天是農曆初五，新年喜慶氣氛仍未散退，想於彩燈亭園許下新年願望，或者觀賞巨型招財金風車？未太遲！大埔超級城的「喜牛彩燈賀新春」大型推廣活動一直與大家玩到年十五，更有國際知名插畫師伊芙琳．塔魯納賈（Eveline Tarunadjaja）設計新春裝置，祝大家無論什麼時候都賺到盆滿鉢滿、身體健康！