本周FOCUS．採訪手記：金錢觀念由細學

不知家長過去有沒有灌輸子女金錢觀念，其實學理財，從來都不怕早，亦不嫌遲，皆因每個年紀，都有他們需要知道的東西。不過，萬事起頭難，如果家長毫無頭緒，不知怎入手的話，不妨參考今期一眾藝人如林盛斌（Bob）、梁芷珮（Christy）和沈可欣（Janice）幫孩子處理利市錢的心得分享；亦有投資者及理財教育委員會今屆「企業與理財教育教學獎」大獎得主王偉傑老師大談理財教育，以及救恩學校（小學部）新任校長暨工業福音團契（工福）總幹事的歐偉民，引導小孩子走入社區，關懷貧窮，傳遞祝福。

另外，一如以往，惜食組織「食德好」將於全港18區設立公眾回收點，鼓勵各界於新年後，及早捐贈過剩食物及禮盒，與社區上有需要的人士分享。詳情︰http://www.facebook.com/foodrecycling

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第333期]