拆利市辨別紙幣 引導購物前想清楚

設計棋盤遊戲 教學生處理財務

王sir對推動理財教育有很大的使命感，「我在一間基層學校任教，家長未必有太多零用錢給子女，不少學生為購買心頭好，會做兼職」，這不單影響學業，更令他心痛的，是年輕人缺乏理財觀念，「辛辛苦苦掙來的，不消一刻就全部花光」！他新撰寫的「財來自有方」教案，當中便透過自家設計的「理財強人」棋盤遊戲，讓學生學習不同財務情况的處理方法。

培育感恩的心 奉獻助他人

不過，他不諱言，中學才起步學「使錢」是有點晚，所以為人父的他，早已向6歲兒子和3歲女兒灌輸理財觀念，尤其農曆新年，更是大好機會，「我會跟他們一起拆利市，讓他們感受什麼是錢，辨別一下不同的紙幣」，也會向兒女解釋︰「這是姨姨、叔叔們的祝福，他們共同送一份由你們自己挑選的禮物」，培育孩子感恩的心。

不過，選禮物也有原則，「我不會以銀碼設限，而是我需要知道他們買這個東西的理由。是否已經擁有類似呢？若是，舊的打算怎樣處理？我會引導他們每次購物前，都想清楚」。餘下來的利市錢，王sir會代孩子儲起，也會奉獻教會，幫助有需要的人。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]