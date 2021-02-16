親子理財：利市錢咪亂花 教孩子分清想要和需要

藝人大多交遊廣闊，他們的子女相信會收到不少利市，他們會怎樣教孩子處理利市錢呢？今次請來育有2、3及4個孩子的藝人家庭，分享他們跟孩子的理財經驗。

■沈可欣2孩家庭

存銀行做教育基金

沈可欣（Janice）的2個兒子宏志和宏信分別5和2歲，Janice以去年為例，由於兒子年紀仍小，不太知道利市裏到底有什麼，「因為拆利市都是由我代勞」，但Janice仍會為他們準備一個小袋子來放利市。她又透露，已經用自己的名義為兩兄弟各自開了一個銀行戶口，也告訴孩子，會替他們把利市錢存進戶口作為教育基金。

眼見宏志已經5歲，加上學校最近在網課上開始教授有關電子貨幣的課題，Janice打算藉今個農曆年，開始跟兒子講解理財概念，例如要他分辨想要和需要，「我常告訴他，父母掙錢很辛苦，不能亂花。小朋友有時候都會扭計買玩具，例如看見玩具車說要買，我就會告訴他，家裏已有類似款式，不要買」！幸好宏志是講道理的孩子，也聽媽媽的話，「他有時更會主動說『我有啦！不用買了』」！

■梁芷珮3孩家庭

放手讓大仔處理財務

梁芷珮（Christy）育有3個孩子，大哥哥Brendan已經16歲，能獨立處理自己的利市錢和零用錢，至於9歲的Duncan和7歲的Kasey，利市錢則由媽媽記錄銀碼，暫時保管。「當他們有足夠年齡開個人戶口時，我便會把零用和利市錢交還他們保管。我不選擇開兒童戶口的原因，是它需要由成人和孩子共同管理，而非小朋友可以獨立存取金錢。以大仔為例，他擁有自己的提款卡，便是大個仔的象徵，到底會一次過用完裏面的錢，還是認真地計算每天應花多少，這才是學習理財的第一步。」

對於大仔Brendan的理財方式，Christy讚口不絕，「我是個很節儉的人，他這點很像我，到現在也不會亂花錢。我告訴他，利市錢是屬於他自己的，可以想想怎樣利用。他第一次說要運用那些錢時只有5、6歲，用途竟然是要請爸媽吃飯」！她還說，家裏有一個巨型錢箱，是用來放$5硬幣的，誰有$5都會放進去，直至滿了，便看一場全家人都喜歡的曲棍球，誰猜中勝出隊伍便能獲得錢箱內的所有錢，然後再從頭儲過，是一個非常好玩的儲錢方法呢！

■林盛斌4孩家庭

父母代管理 教大女應用得用

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有3女1子，4個孩子分別是12、9、6和3歲。對於利市和零用錢的管理，主要由媽媽Pearl話事，不過Bob當然贊同啦！Pearl說，一家人每年都一起拆利市，她和丈夫更會把2人所得的利市錢一起計算。之後，便把總數分為4份，每個仔女各一份，例如收到$3546利市錢，媽媽會替他們將$3500存入親子戶口中，餘數留給他們作零用。而存起來的利市錢，父母會代為管理至孩子成年，再交回他們自己管理。

Pearl說，小學生要用的錢非常少，不過長女霏兒已經是中學生，總要有零用錢傍身，媽媽說，會按她上學搭車、吃飯的使費給她固定零用錢，「如果她要和朋友上街，或要外出吃飯，我才會再給她一點使費，不會無緣無故給她錢」。她平日也有教大女兒要把錢儲起，應用則用，「若她想買東西，我也不會隨便給她買，只會待她生日或節日，再考慮會否給她這份小禮物」。

文︰顏燕雯、沈雅詩

小模特兒：Nathan Yeung & Murphy Yeung

[Happy PaMa 教得樂 第333期]