跌斷零件 入水 受磁 腕表3大病 妙手拯救

機械腕表的運作原理，不少人也略知一二，但為什麼會壞呢？不打開表殼也不會知道。今次我們找來兩名經驗豐富的鐘表維修師傅，借他們的腕表「診症」經驗，從「壞表」切入另一角度了解腕表的科學原理。

有40多年維修鐘表經驗的劉師傅，其祖父和父親也是鐘表匠，自小當鐘表為玩具裝裝拆拆，10多歲已入行；而較年輕的威廉師傅，亦有20多年維修鐘表經驗，2人都是東方表行腕表維修服務中心的鐘表維修師。劉師傅說：「修理壞表多年，怎樣壞的情况都見過，但最主要離不開撞和跌斷機芯零件、入水和受磁。」當中以跌斷機芯零件和入水為腕表「大病」。

■大病1

擺輪「車心」 幼如髮易斷

維修腕表時，師傅會打開表底蓋，找尋跌斷零件的蛛絲馬迹，為它做手術。大家或以為修理腕表比裝嵌容易，事實不然。劉師傅表示：「跌斷機芯零件『最容易卻又最難修理』，因為只要找到損壞的部分，換走就可以；但不少品牌也有獨家使用的零件，部分可能有特別功能，並非想換就有。有些舊腕表已經停產，便需要訂做或找其他代替零件。其中一件最常跌斷的零件是『車心』，即擺輪中間的軸，差不多是腕表中最幼的部分。」擺輪組件的擺動頻率，會直接影響腕表走時的精準度，當軸心移位或斷裂，擺輪便不能正常轉動。

零件「啤死」 拆開組裝講求平衡

「車心」幼如一條頭髮，更換時要將整個擺輪組件，即擺輪、游絲等拆開，再以新「車心」重新組合。在一般製表過程中，擺輪組件已預先組裝，製表師只將它安裝在機芯的對應位置。在維修時，反而更常拆解和組裝。

「說來簡單，但這些零件都很細小，而且非常講求（擺輪和游絲的）平衡，重新組裝時需要不斷調整，確保正常擺動。如果壞的部分可簡單一拆一裝當然最理想，惟機芯內大部分零件都是和周邊零件連埋一齊，甚或已『啤死』，基本上每次維修我們都需要整個拆開再組裝。」劉師傅解釋。

■大病2

潛水表都會入水 留意水氣

跌撞或外力損傷，除可能損毁個別零件，也可能對腕表造成其他影響，例如破壞原本的防水能力。威廉師傅說：「水氣可以從細小的空隙走進腕表中間，水分走進去之後便很難散去，慢慢令機芯零件氧化。試過有客人拿一枚不動的潛水表來檢查，外表看來無問題，但入面完全生鏽，機芯已經『蝕住』表殼，拿不出來，很誇張。所以如果發現腕表有水氣，不要諗住自己想辦法，應立即拿去維修。」

大病3

表放近iPhone 12 受磁愈走愈快

只要小心佩戴腕表，跌撞和入水都可以避免；但另一個防不勝防，經常影響腕表運作的問題是磁場。現代人大多有智能電話，家中也有Wi-Fi，很多家電也有磁場。雖然磁場未必很強，但久而久之都會令腕表受磁，影響擺輪和游絲轉動。劉師傅說：「你有沒有iPhone 12？iPhone 12機背加入可吸附叉電和配件的磁力裝置，磁場不小。大家習慣將機械表和電話放在一起，對機芯有一定影響。」

游絲受磁黏一團 擺動加快

傳統游絲以金屬製成，威廉師傅形容其形狀像蚊香，正常情况下每圈之間互不接觸，令其有規律地擺動。在受磁後，圈狀的游絲會因為正負極相吸而黏成一團，而因為力矩原理，游絲的擺動速度便會加快。情况就像溜冰轉圈時，雙手收起來會比伸開轉得更快一樣，所以受磁的腕表走時一般會比正常快。威廉師傅解釋：「為什麼機芯零件突然會有正負（磁力）？其實所有物件內裏都有正負的粒子，平均分佈時不會產生任何吸力或磁力，但磁場會令游絲內的正負粒子分別走向不同位置，於是互相吸引影響擺動。」腕表消磁器可解決問題，以交流電產生不斷變動的磁場，打散受磁零件內的正負粒子。他笑指：「我有個醫生客人，經常接觸磁力強勁的儀器，但時常忘記除掉腕表，每隔兩三個月便要消磁一次。」受磁雖然難免，但大多只影響準確度，很少弄壞機芯，算是小毛病。

「腕表愈細愈易出問題」

為了防磁，現時愈來愈多品牌使用矽製游絲，劉師傅估計：「矽游絲雖以矽為主，但可能仍然加入小量金屬，確保彈性。矽游絲近年才流行，暫時維修腕表時也少見，是否真的比金屬游絲耐用，可能需時驗證。以前我們的周邊環境沒那麼多磁場，機械表擺輪尺寸也大，因為本身較重，游絲較難受磁和壞。現在大家都追求細，愈細就愈容易出問題。」

有些腕表看起來可能沒有問題，需「聽聲」問診，例如在上鏈、調校時間和年曆、啟動計時功能時，會不會有奇怪的卡住聲音？轉動是否順暢？但正如醫生診症，並非所有毛病都能找到原因。威廉師傅說：「有時就算將所有部分拆出來，檢查完整隻表，都未必解釋到為什麼會壞，愛莫能助。一般來說，每枚機械表每3至5年左右檢查一次是好事。每日戴同一枚腕表未必好，要讓它『唞下』，不戴時也幫它上鏈。」其實腕表和人一樣，工作有時，休息有時，就是最好。

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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