知多啲：職業治療 提升生活能力

香港的職業治療服務，在1950年由外籍治療師引入。港府在1960至70年間提供獎學金資助本地學生到英國和澳洲學習，畢業後回港服務。1978年起，香港理工學院（香港理工大學前身）開始提供職業治療訓練課程。

職業治療「以人為本」，旨在促進人們的健康和福祉，主要目標是透過「職業」提升病人的能力，並透過調整活動或改善環境，令他們可以投入日常活動。1980至90年代，職業治療學者開始以科學方法研究和發展「職業」，最為人知曉的研究是在美國進行、針對健康長者的隨機對照試驗。研究發現，職業治療師與長者一起安排每天活動，有助長者維持健康，並減少使用醫療服務，隨後發展出「生活重整治療」課程。

職業治療中的「職業」，是指人們每天花時間做的事情，可分為自我照顧、工作及休閒3類活動。這些活動會因應每個人的生活角色而有所不同，例如學生的工作就是讀書和學習，家庭主婦的工作是料理家務和照顧家人。因此，職業治療亦被視為生活治療，針對是不同年齡層、不同病况的人，包括初生嬰孩至長者、急症病人和長期病患者、體能或精神上出問題的人等。

想多點了解職業治療，可瀏覽香港職業治療學會（HKOTA）網頁：hkota.org.hk/cht/home