職業治療：活得不滿足 「重整生活」過好日子

陳先生中風後，經過很長時間的康復治療，仍未能回復以前的行動和自理能力。他把健康放在很重要的位置，現在卻十分不滿，因為他期望可以恢復以往九成活動能力，但現實卻有很大的差距。每次一想到健康問題，他就會十分煩躁、憂鬱。他投放了很多精力、時間和金錢在健康上，包括看不同的醫生、接受不同治療等。因為期望與現實的落差，令陳先生患上「職業功能障礙」（occupational dysfunction）。

職業治療師在治療過程中，首先讓陳先生看到他生活領域上的不協調，因為疾病所限，即使他把精力一面倒投放在健康上，也不會令生活更滿足愉快。治療師鼓勵他檢視其他重要的生活領域，並把時間放在它們上面，例如，陳先生很重視與子女的關係，但很久沒有花時間在他們身上，關係當然變差了；治療師於是引導陳先生在生活中加入親子活動，慢慢幫助他重整生活，把精力投放在一些可為他帶來滿足和愉快的事情上。陳先生終於發現，雖然身體有一些障礙，但也可以好好地生活。

專人協助 檢視各個生活領域

李女士患有腰背痛，雖然已做過手術和各種治療，情况仍未有改善。職業治療師仔細檢視她的生活，發覺她把健康看得很重要，每天花很多時間接受治療，但因治療未達預期效果，她感到極度不滿。另外，她十分重視工作，但每次提到工作就很失落，因為她最近失業了。治療師和她重新訂定生活目標，並加入工作訓練元素，減少診療時間；3個月後，她恢復了半職工作，最重要是她可以重新投入生活。

根據生存需要，我們的日常生活可分為不同領域，包括健康、生活自理、居所、經濟、工作、伴侶、子女、父母、朋友等。另一方面，我們可以從4個層面了解人的生活領域：

1. 重要程度：每個領域對不同人都有不同的重要程度。例如，很多香港人認為居所是最重要，亦有人認為工作是最重要，而對很多病人來說，健康才是最重要

2. 滿意度：個人期望與現實情况之間的差距。期望和現實落差愈大，滿意度就愈低。這點亦可以解釋為什麼在同一個情况下，有人會十分不滿，有人卻認為還可以，有人則感到滿意

3. 愉快度：在生活領域內活動時所獲得的愉快程度。愉快泛指好或正面感受，可包括高興、快樂、愉快、興奮、滿足、充實、沉醉、平靜、享受、幸福等。不愉快則指不好或負面感受，可包括煩躁、沈重、不安、沉悶、憂鬱、驚恐等

4. 精力投放：付出的時間、心思、心血、力量等

當這4個層面出現不協調時，生活就會出現問題，亦即是職業治療師所說的「職業功能障礙」，需要透過「生活重整」（occupational lifestyle redesign）幫助人們更好地過生活。其實，這個理解生活方法適用於所有人，利用「生活領域自我探討表」去檢視自己的生活情况。很多時候，我們把精力投放在不適當的地方，影響對生活的愉快度和滿意度不高。經分析調整，可以令自己的生活過得更好。如有需要，可以找職業治療師幫忙！

文：鄭慧慈（香港理工大學康復治療科學系實務教授（職業治療））