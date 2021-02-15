自家學美容 新年搶晒鏡

西醫教大家將油頭垢面變白滑的貼士，中醫分享自家製中藥面膜，讓大家牛年容光煥發，明艷照人。

●西醫說

注重皮膚清潔，預防勝於治療。

．陳：陳俊彥（皮膚及性病科專科醫生）

．林：林嘉雯（皮膚及性病科專科醫生）

潔面打圈要「有啲心機」

問：美容院提供深層潔膚、去死皮、保濕等服務，在家如何做到？

陳：疫情期間，長時間佩戴口罩，油脂污垢容易堵塞毛孔。若外在刺激或致敏原經常接觸皮膚，會導致濕疹發作，所以不能忽視早、晚潔面的重要。做好面部清潔可減低毛孔閉塞及粉刺形成。雖然暫時不能到美容院，家中亦可做到深層潔膚，不過要「有啲心機」！

要徹底清潔，洗面時間不可少。擠少許洗面膏在手裏，然後在額頭、兩邊面頰、鼻、下巴輕微打圈按摩，每處打圈約30秒至1分鐘，已做到清潔、去死皮效果，並預防黑頭形成。洗面膏會將皮膚表面的油脂洗走，皮膚會變得乾燥。因此，潔面後用適合的護膚膏或面膜，有助保濕。但要注意，本身容易有暗瘡或粉刺、黑頭的人，敷過多面膜反而堵塞毛孔，令情况惡化。

保濕換膚學揀「酸」

問：坊間不少換膚產品，聲稱可以令皮膚變白變滑，如何選擇？

林：市面有不少「酸」產品，如：透明質酸、水楊酸、果酸、A酸，各有不同作用：

‧透明質酸：皮膚保濕劑，其分子結構可吸引及抓住水分至皮膚表皮層，令皮膚表皮滋潤

‧水楊酸：可溶解角質細胞之間的物質，使老化過厚角質層脫落，令皮膚光滑細緻。由於水楊酸是脂溶性，更能深入毛孔，清除毛孔內的油脂角質

‧果酸：跟水楊酸作用相似，但屬於水溶性；果酸有很多不同類型，可以根據不同膚質去挑選，例如最常用的甘醇酸，適合油性及角質層厚的肌膚，其他如葡萄糖酸及乳糖酸，是比較保濕的選擇，適合乾性及敏感皮膚使用

‧外用A酸（retinoic acid）：可滲入皮膚深層，是強力的角質溶解劑，促進角質層新陳代謝，刺激纖維母細胞製造膠原蛋白；同時使皮脂腺分泌減少，所以常用於治療暗瘡，用後皮膚會較乾燥。孕婦和敏感皮膚不適用，使用前宜徵詢醫生意見

另外，提醒大家不要以為檸檬敷面同樣有「酸」的效果！檸檬含有令皮膚對陽光敏感的物質，接觸陽光後或會造成色素沉澱。另外，檸檬有可能刺激皮膚，引致發炎。

美容儀器勿亂試

問：市面上不少醫學美容產品，使用時有什麼要留意？

林：若外塗產品濃度或美容儀器能量較高，風險相對增加，有可能刺激皮膚。而且這類產品不是每種膚質都適用，敏感皮膚及玫瑰痤瘡患者建議不要使用。若真的要使用，必須選擇大牌子及有科研證實其功效及安全。如有需要，使用前徵詢醫生意見。

◆西醫 小貼士：

天天護膚 睡眠充足「健康美」

皮膚是人體生長迅速的器官之一，反映整體的健康。皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，平時注意身體健康，對皮膚很有幫助。

‧睡眠充足，每日睡8小時或以上。不要熬夜，最好12時前睡覺

‧1星期做3次以上帶氧運動，每次45分鐘以上

‧多喝水、吃生果蔬菜

‧每天早、晚洗面，潔面後塗護膚膏

‧做好防曬

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出，每日護膚程序對皮膚保養及健康是非常重要，抗氧化物如維他命C、維他命E、葡萄籽精華、綠茶精華、大豆精華等，都是重要護膚成分。不過，選擇護膚品一定要看個人膚質，護膚程序可以從年齡去簡單區分，惟每個人皮膚都有不同，不能一概而論。

．15至25歲前：皮膚狀態高峰期，日常注意防曬、簡單清潔已經可以。如果油脂分泌過盛，可能要用控油產品

．25至40歲：皮膚狀態尚算良好，但膠原蛋白開始流失，可選用刺激膠原蛋白的護膚品，例如外用A酸、胜肽、多醣及果酸等

．40歲後：皮膚開始走下坡，除了以上提到產品，由於纖維母細胞老化，膠原蛋白流失，皮膚變得容易乾燥，要加上適當保濕

●中醫說

氣血充沛、臟腑功能正常，自然面色紅潤、肌膚滋潤，皮膚發放光彩。

靜：陳曉靜（東華三院王胡麗明中醫診所註冊中醫）

穴位埋線如全日針灸

問：坊間有人透過穴位埋線美容，是否可靠？

靜：中醫美容有中藥、熏蒸、針灸、拔罐、刮痧、推拿等。其中熏蒸療法是近期比較熱門方法，利用中藥燃燒時產生的煙或蒸煮時的蒸氣，透過皮膚吸收和經絡傳送入體內，有助調經活血、消水腫、排毒。

穴位埋線是針灸的衍生療法，以細長針具將蛋白線打入穴位，猶如整天在針灸。通過刺激穴位可疏通經絡、調理氣血、調整臟腑功能，但需注意針灸時或會出現以下情况，如頭暈、疲倦、針刺部位有痠麻脹痹感覺，亦有小部分人皮下出血。皮膚受感染或有不明腫塊、懷孕，都不宜針灸。

按穴改善黑眼圈

問：不能到美容院，如何在家中美容？

靜：家中可自行做穴位按摩，每日按10下，每次按5秒。以下穴位有助眼部血液循環，改善黑眼圈、眼部細紋及下垂：

．睛明穴：內眼角鼻樑上

．印堂穴：在兩眉頭的中心點

．四白穴：瞳孔正下方一拇指寬

面油粉刺多 魚腥草、生地清熱

問：有什麼美容食療推介？

靜：面油、粉刺多的人士，可在紅蘿蔔瘦肉湯加入鮮魚腥草15克、生地15克一起煲。魚腥草味辛，性寒涼，能清熱解毒，排痛消腫，健脾胃。生地具清熱涼血，養陰生津作用。

面色欠缺光澤，皺紋和白髮偏多者，可將枸杞子10克、桑椹10克、麥冬10克、紅棗2粒、雪耳15克，加水煮約半小時即可，具補肝腎、益精血的功效。

◆中醫 小貼士：

DIY中草藥面膜 除斑亮白

中醫認為「精、氣、神」是維持生命活動的要素，保養得宜是健康、抗衰老的主要原則。東華三院王胡麗明中醫診所註冊中醫陳曉靜表示，飲食定時，並根據體質、季節選擇食物，適當進補，臟腑氣血旺盛充沛，自然面色紅潤，皮膚細緻。此外，適量運動可促進臟腑氣機運行、氣機通調，有助保持健康的身形體態。心理方面，保持心境平和，有利情緒健康。總的來說，調理好身體內在，從而強化臟腑機能、精神飽滿，即所謂「有諸於內，必形於外」，便會獲得「健康美」。

不能到美容院扮靚，怎算好？陳曉靜分享自家護膚秘訣，自製中草藥面膜。將白茯苓3克、白芨2克、白芷2克、白珍珠粉1克，打磨成幼細粉末，外加蜂蜜或水調和，一星期敷一至兩次，有美白祛斑、令肌膚潤澤光亮的效果。她提醒，面部有損傷、敏感的人士不宜使用。

文：李祖怡

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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