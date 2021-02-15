養生帖：滋補安神 跨過更年期不適

何謂更年期？這是女性從具有生殖能力到月經永久停止（即收經）、喪失生育能力的過渡期，包括停經前期、停經期和停經後期，一般介乎45至55歲。當卵巢功能逐漸退化至不具有生育功能，體內雌激素將會降低。因此，女性進入更年期後，不僅會出現生殖系統變化與月經不規則，還會面對陰道乾澀、潮熱、臉紅、失眠、情緒不穩、多汗等徵狀。

停經前，雌激素有助保持膽固醇及血壓正常。但踏入更年期，雌激素減少，膽固醇會上升，並開始沉積在血管壁上，增加患心血管疾病，如冠心病、高血壓、中風等風險。此外，雌激素減少亦會令脂肪代謝出現障礙，使脂肪堆積，引起體重超重、肥胖，繼而增加患心血管病的風險。

為了降低患心血管疾病的風險，更年期女性應從下面幾方面做起：

1. 健康均衡飲食，減少脂肪攝入，少食高油高鹽高糖及高膽固醇食物。選擇低升糖食物，多食穀物食品、蔬菜水果、大豆及大豆製品

2. 定期規律運動，循序漸進，待身體適應後，堅持每周不少於5天、每天不少於20分鐘帶氧體能運動，如：散步、跑步等

3. 養成良好、規律的睡眠習慣

4. 保持心境開朗，調整心態，消除壓力、憂鬱、煩躁

文：陳竟華（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）

■中藥調理

◆處方1

柴胡疏肝散加減，治則疏肝解鬱、止汗安神

材料：柴胡10克、香附10克、枳殼10克、大棗20克、五味子5克、白芍30克、陳皮5克、酸棗仁20克、煅牡蠣30克、鬱金10克、甘草6克、川芎10克、浮小麥10克、麻黃根15克

煎法：清水5碗煎成1碗，約1小時，飯後服用，每天1劑

日常保健湯

材料：玉竹20克、百合30克、龍眼肉30克、淮山30克

煎法：加瘦肉煲1小時

◆處方2

六味地黃湯加減，治則滋補肝腎、安神止汗

材料：丹皮10克、茯苓30克、澤瀉20克、地黃20克、山茱萸20克、淮山20克、石斛20克、五味子5克、百合30克、麻黃根15克、浮小麥30克、太子參20克

煎法：清水5碗煎成1碗，約1小時，飯後服用，每天1劑

日常保健泡茶

材料：菊花6克、玫瑰花10克

做法：開水焗茶飲用