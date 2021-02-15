中醫治療：壓力大肝火上炎 針藥兼施瀉火

1. 精神壓力和心理因素

如考試、見工壓力大，容易焦慮緊張，「若情志不遂，壓力過大，致肝氣鬱結，火氣上逆，形成肝火上炎，中醫認為肝主筋，肝火上炎，灼傷筋脈出現肌肉痙攣」。

2. 飲食因素

經常吃辛辣、濃味、肥膩、煎的食物，影響脾經胃經，「飲食不節，胃熱過盛，熱邪灼傷體內津液，津液不足令筋肉失養則肌肉痙攣、拘急，出現齘齒」。

3. 先天氣血不足或後天缺乏調養

久病未癒或患有胃病，或是工作學習時間很長，勞倦和思考過度的人，損傷脾胃，「脾主肌肉，脾胃受損傷，顳顎關節附近的肌肉便會失養而出現肌肉緊張，不自主地收縮，引致磨牙」。

楊碧華指，長期磨牙會影響睡眠質素，例如有病人因磨牙而導致牙痛、牙骱病，連帶肩頸也僵硬疼痛，影響日常生活。「針灸可以使肌肉與筋膜等軟組織放鬆，有效疏通經絡、平衡人體陰陽。」治療磨牙，中醫師多數會針藥並施，雙管齊下。

夜瞓常吃消夜 胃腸濕熱

楊碧華表示，中醫會根據病人徵狀和體質作治療。有一名40歲男士，磨牙持續1年多，在看牙醫、使用牙膠後，病情未有改善，而且睡眠質素欠佳，牙骱部位亦感疼痛。診症後發現他夜瞓，又常吃消夜及飲汽水，診斷為胃腸濕熱、肝火上炎，是因飲食和生活作息問題而導致齘齒。需以龍膽草、黃芩、茵陳等清熱祛濕瀉火的中藥治療，配合針灸合谷、太衝、內庭等穴位，瀉肝火祛濕。

楊碧華提醒，「磨牙不是傷風感冒，看一兩次醫生就會好，而要反覆跟進。有時治療至徵狀消失後病人不理，就會易復發」。治療除了用藥緩解徵狀，亦要病人配合日常調理和改變生活習慣，改善體質，「建議調暢情志，飲食有節，起居有序；病向淺中醫，避免牙齒、筋骨關節的損傷」。