長期磨牙 牙黃變醜腦勞累 睡眠窒息、壓力敲警號

磨牙是指人在入睡後不自覺地咬合摩擦牙齒。咬牙也是磨牙的一種，一般在日間發生，因為緊張、注意力集中，不自覺地咬緊牙齒，肌肉也同時抽緊。若日間有咬牙習慣，晚間很大可能會磨牙。

香港大學牙醫學院修復齒科臨牀助理教授林宇恒指，磨牙不是病症，而是一個常見徵狀，很多人一生中也會出現幾次，反映身體有潛在健康問題，很大可能是精神壓力或睡眠障礙導致。「壓力、焦慮、精神緊張或睡覺前過度興奮，導致腦部和肌肉在睡覺時未能放鬆和休息，腦神經纖維抽動，促使咀嚼肌運動。」另外，睡眠質量不好，如夜瞓、睡眠窒息症也會引致磨牙，「睡眠窒息症患者因顎骨生長不良或肥胖而軟組織較多，仰臥睡覺時，舌頭放鬆，容易遮蓋氣管，導致呼吸困難，容易驚醒，令腦神經不能放鬆，發放信息給肌肉，造成磨牙」。

牙齒磨蝕礙進食 牙骱痛口難開

磨牙把原本凹凸不平的牙齒磨平磨短，影響進食和外觀。林宇恒指，牙齒最表層的琺瑯質（enamel）被磨走後，牙本質（dentine，或稱象牙質）外露，可能導致敏感牙齒，在進食較熱或冷的食物時感到不適。而且，由於磨牙時咀嚼肌不斷運動，無法休息，可導致TMD（Temporomandibular disorders，顳顎關節症候群），出現牙骱肌肉疼痛、嘴巴打不開，或張嘴時牙骱「喀喀」聲的問題。

林宇恒表示，偶爾一兩次磨牙，牙齒沒有磨蝕，毋須太擔心，可以在年檢時跟牙醫報告。但如果磨牙迹象持續，建議盡早找牙醫檢查，「因為牙齒被磨蝕了，就不能再生」。他看過最嚴重情况，牙齒磨蝕到牙肉位置，只剩下牙腳，「患者本身有胃酸倒流，加快了牙齒磨蝕的速度。因此愛好吃酸性食物及有胃酸倒流的人，如有磨牙的迹象，盡快看醫生」。

林宇恒指，如果沒有家人或伴侶提醒，病人可能難以察覺自己磨牙。曾經有病人牙齒已磨蝕到只剩下一半長度，但沒有痠痛徵狀，最後因為外觀變差才去求醫，「磨牙是慢性磨蝕，牙齒神經慢慢後退，所以不一定會有敏感牙齒」。牙醫如何診斷出患者有磨牙呢？

起牀嘴有「沙」 咀嚼無力要注意

1）問病史

‧問自己／家人／伴侶有沒有發現磨牙

‧咀嚼肌及附近肌肉因一整晚磨牙會容易疲勞，早上起牀後，會感到咀嚼肌痠軟、耳朵疼痛、偏頭痛，甚至牙骱打不開

‧進食較熱或較冷的食物時感到牙齒痠軟，或感到咀嚼無力

‧會覺得牙齒容易裂開，起牀時感覺嘴裏有「沙粒」（因磨牙而崩裂的牙齒碎屑）

2）臨牀觀察

‧病人可能呈「國」字臉形，因為咀嚼肌不停運動而使腮位肌肉特別大

3）檢查口腔

‧牙齒偏黃，尤其是咀嚼面，因為最表層的白色琺瑯質被磨牙磨蝕或變薄，呈現下層微黃色的牙本質

‧由於牙齒不停摩擦，口腔內軟組織也可能受損，如舌頭兩邊呈鋸齒狀，兩邊面頰組織出現白色線

治療磨牙，林宇恒表示，牙醫首先要了解磨牙成因，如果是睡眠窒息症引致，就會轉介專科醫生跟進；如果是壓力引致，會先建議病人早睡早起、多做運動和戶外活動減壓，亦會請病人改善生活習慣，如戒煙，因為尼古丁會令腦神經興奮；同時減少飲用含有咖啡因的飲品，避免刺激腦神經；睡前1小時盡量減少刺激和操勞，如工作、看手機。

牙膠保護 或需精神治療

牙醫也會為病人印製模型，製作牙膠，主要作用是在睡覺時保護牙齒，分隔上下排牙齒，避免牙齒因磨牙而受損。林宇恒補充，「牙膠除了保護牙齒，也可從中觀察患者有沒有再磨牙；因為牙齒比牙膠硬，看牙膠有沒有磨花甚至磨穿，便能得知患者有沒有繼續磨牙」。

林宇恒表示有七至八成病患在接受治療後已可控制病情，小部分嚴重個案需轉介心理學家或精神科醫生，用藥物幫助睡眠和放鬆。另外，患者若磨到肌肉、牙骱痛，張不開口，就會轉介到物理治療或中醫針灸，紓緩痛症，有些甚至會轉介去注射肉毒桿菌，減弱咀嚼肌活動能力。

文：杜欣勇

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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