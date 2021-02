■鄭志文(家庭醫生)

珍惜擁有 別執著失去半杯水

「『最好吃不過是餃子,最舒服不過是躺下。』是我常引用的一句話。能夠吃comfort food,能夠安穩睡一覺,已經是幸福。想不到,2020年受世紀疫症影響,大家渴望的是不隔着口罩呼吸新鮮空氣,以及跟親友聚聚餐。

苦中作樂也好,阿Q精神也好,回看2020年,確實是大自然對我們的一記當頭棒喝。大家一定對享受、人生意義、快樂等有不同的理解和體會。

『There is no way to happiness. Happiness is the way.』是一行禪師的教導。當中有高深佛學道理,同時亦有醫學實證支持。簡單說,不用苦苦思索找尋快樂之道。落實執行,本身就是快樂。無論疫境逆境,祝願大家能珍惜自己所擁有,別執著失去的半杯水。笑一笑,自己心境平和快樂,向其他人展示你看到那雲邊的silver lining。」

■曾繁光(精神科專科醫生)

精力專注此時此刻

「疫情帶來許多轉變,我們要調整心態,接受現實。無論世界怎樣改變,專注此時此刻,做好手上的事,珍惜當下所擁有,對將來抱有點點希望和夢想,自然會開心。

我每日面對病人各類情緒,仍能保持專業。怎樣做到呢?第一、每天持之以恆做紓緩練習,例如瑜伽、靜坐、默想、耍太極等。閒時做深呼吸練習,慢慢吸氣,忍住3秒再慢慢呼氣,30下為之1次,每日最少做3次。第二、隔日做1小時中等強度帶氧運動。第三、別擔心將來或老是回想過去,將精力放在此刻可做的事。我們要計劃將來,但不是憂慮將來。

就算疫情持續多年,要相信我們有能力適應。過去一年,我畫了約2000平方呎的畫,面積等於4房豪宅單位。我畫完之後好高興,就幻想畫作呎價當作西九最大單位呎價吧!愈想愈開心!」

■蕭粵中(急症科專科醫生)

保持練跑 轉機一到再衝刺

「我喜愛跑步,起初目的是舒展身心,釋放工作壓力,日而久之,更熱中參加長跑比賽,挑戰自己。每次完成一個馬拉松,不論成績如何,獲得的滿足感都實在是難以筆墨形容。

2020年,世界因為疫情關係,彷彿一切都停下來,長跑活動也一樣無法舉行。我跟其他跑手一樣,只能在社交媒體回顧往日比賽的英姿。雖然如此,在沒有比賽的日子,我仍然保持練習,期望在2021年不久的將來,能夠再一次參加比賽。

我希望香港市民能夠跟我一樣,縱然在疫情的艱難情况下,都保持正面態度,積極裝備自己,在轉機一到時,可以再次爆發,邁向將來。」

■鄭寶君(臨牀心理學家)

投入沐浴香氣暫忘憂

「農曆新年總是給人帶來新希望,亦是聚首一堂的好時機。但今年新年卻是百般滋味。

生活上大小變化帶來的壓力,我也不能倖免。我會時刻提醒自己,感到壓力也正常。我把每天的生活規律再調節,把轉變融入生活習慣當中。其中最常做的就是找來喜愛的沐浴露,在洗澡中全情投入香氣中,不用找額外時間,可暫時放下煩惱。偶爾我也容許自己躲個小懶,叫外賣代替做飯,騰出時候與伴侶和子女玩耍。壓力雖無可避免,但有家人和朋友互相支持,走下來也算是一種經歷,成為人生的一部分。

疫症面前,我們恍似無能為力。當氣餒時,細數自己過去用了什麼方法渡過難關。在疫境中保持希望很重要,希望不一定是空想,反而是一個目標。為自己定下有意義和實際的目標,根據過往經驗和自己的智慧逐步實行。

祝願香港人身心康泰!」

■陳敏(註冊中醫)

高歌念急口令 宣泄鬱結

「今年最大的願望當然是疫情盡快完結,小朋友、大人都可以正常上班上學,假期時可以去旅行,與家人、朋友聚會。

抗疫超過一年,有不少朋友因減少外出、未能接觸親人而抑鬱,提不起勁。在這時候更要懂得調節情志,提起精神。幸好現在科技發達,與親人、朋友可以用視像通話,在網上互相關心問候,解鬱傾訴。

疫下要減少外出,我會在窗台曬曬太陽,吸收陽光,聽柔和歌曲,放鬆心情;保持固定而良好作息時間及生活規律,避免夜瞓,維持身體健康。當遇到不如意事情時,就找方法梳理情緒,如高歌一曲、念急口令、做1分鐘高強度帶氧運動,宣泄出鬱結肝氣,減低負面情緒。」

■鄧永琴(認可性治療師)

做麵包 為生活添「快樂劑」

「每個人都有令自己快樂的法則。性治療師要談情說性才快樂嗎?答案肯定不是。只談情說性,人生就太單調了。我擁抱快樂的法則就是先接受自己有『不快樂』,接納自己的感受及情緒,然後為自己添加『快樂劑』。

烹調對我來說就是有效的『快樂劑』,尤其是做麵包,過程中五感同時專注、享受、放鬆。眼睛看到麵粉細滑、酵母粗糙、牛奶流動。揉麵糰時感受各種材料自我個性和神奇手感,可以聽到不同的聲音。等待麵糰發酵脹大時,有莫名成就感。替麵糰造型時不禁要讚歎自己是藝術天才!香氣從焗爐中滲出時愉快感超重,把軟綿綿、熱乎乎的麵包放入口中,是何等快樂。」

■何淑玲(註冊物理治療師)

上山看靚景 豁然開朗

「我經常鼓勵人做運動,保持身心健康。我先生是一個攀山好手,在不能離開香港的日子,帶我上山走走,看一些從未去過的香港秘境,了解更多香港的人情和歷史故事,感受山上的風景,頓時豁然開朗!香港真是好靚,香港人好可愛!

我積極參與不同義工服務,但由於疫情關係,差不多全部取消。在疫情初期,我和一些朋友周圍蒐羅口罩,派發給清潔工、老人家及低收入人士,幫人之後自己更開心。我相信黑暗過後總會見到光明,艱苦日子總會捱過,我們一起努力堅持着,在這個時候鍛煉身體,增值進修,在合適時機再昂首起步。新一年希望快點再次見到大家『笑口常開』!」

■李振洋(註冊營養師)

看海聽音樂 冷靜後再出發

「疫情仍未完結,香港人過了相當難過的一年,轉眼踏進牛年,保持身體健康相信是所有人新一年願景;不過身體健康以外,好好照顧自己的情緒健康亦十分重要。

不開心、有壓力的時候,我會一個人到海邊走走,看海聽音樂,讓自己calm down ,冷靜下來再重新出發。今年新年雖然未必有大型聚會,不能四出拜年;但留在家中,也可做一些自己喜歡的事,例如與家人分享應節糕點、小食。有均衡、健康飲食當然重要,但農曆新年一年一度,吃幾件蘿蔔糕、年糕可以換來快樂,一次半次,何樂而不為!」

[健康]