■鄭志文（家庭醫生）

珍惜擁有 別執著失去半杯水

「『最好吃不過是餃子，最舒服不過是躺下。』是我常引用的一句話。能夠吃comfort food，能夠安穩睡一覺，已經是幸福。想不到，2020年受世紀疫症影響，大家渴望的是不隔着口罩呼吸新鮮空氣，以及跟親友聚聚餐。

苦中作樂也好，阿Q精神也好，回看2020年，確實是大自然對我們的一記當頭棒喝。大家一定對享受、人生意義、快樂等有不同的理解和體會。

『There is no way to happiness. Happiness is the way.』是一行禪師的教導。當中有高深佛學道理，同時亦有醫學實證支持。簡單說，不用苦苦思索找尋快樂之道。落實執行，本身就是快樂。無論疫境逆境，祝願大家能珍惜自己所擁有，別執著失去的半杯水。笑一笑，自己心境平和快樂，向其他人展示你看到那雲邊的silver lining。」

■曾繁光（精神科專科醫生）

精力專注此時此刻

「疫情帶來許多轉變，我們要調整心態，接受現實。無論世界怎樣改變，專注此時此刻，做好手上的事，珍惜當下所擁有，對將來抱有點點希望和夢想，自然會開心。

我每日面對病人各類情緒，仍能保持專業。怎樣做到呢？第一、每天持之以恆做紓緩練習，例如瑜伽、靜坐、默想、耍太極等。閒時做深呼吸練習，慢慢吸氣，忍住3秒再慢慢呼氣，30下為之1次，每日最少做3次。第二、隔日做1小時中等強度帶氧運動。第三、別擔心將來或老是回想過去，將精力放在此刻可做的事。我們要計劃將來，但不是憂慮將來。

就算疫情持續多年，要相信我們有能力適應。過去一年，我畫了約2000平方呎的畫，面積等於4房豪宅單位。我畫完之後好高興，就幻想畫作呎價當作西九最大單位呎價吧！愈想愈開心！」

■蕭粵中（急症科專科醫生）

保持練跑 轉機一到再衝刺

「我喜愛跑步，起初目的是舒展身心，釋放工作壓力，日而久之，更熱中參加長跑比賽，挑戰自己。每次完成一個馬拉松，不論成績如何，獲得的滿足感都實在是難以筆墨形容。

2020年，世界因為疫情關係，彷彿一切都停下來，長跑活動也一樣無法舉行。我跟其他跑手一樣，只能在社交媒體回顧往日比賽的英姿。雖然如此，在沒有比賽的日子，我仍然保持練習，期望在2021年不久的將來，能夠再一次參加比賽。

我希望香港市民能夠跟我一樣，縱然在疫情的艱難情况下，都保持正面態度，積極裝備自己，在轉機一到時，可以再次爆發，邁向將來。」

■鄭寶君（臨牀心理學家）

投入沐浴香氣暫忘憂

「農曆新年總是給人帶來新希望，亦是聚首一堂的好時機。但今年新年卻是百般滋味。

生活上大小變化帶來的壓力，我也不能倖免。我會時刻提醒自己，感到壓力也正常。我把每天的生活規律再調節，把轉變融入生活習慣當中。其中最常做的就是找來喜愛的沐浴露，在洗澡中全情投入香氣中，不用找額外時間，可暫時放下煩惱。偶爾我也容許自己躲個小懶，叫外賣代替做飯，騰出時候與伴侶和子女玩耍。壓力雖無可避免，但有家人和朋友互相支持，走下來也算是一種經歷，成為人生的一部分。

疫症面前，我們恍似無能為力。當氣餒時，細數自己過去用了什麼方法渡過難關。在疫境中保持希望很重要，希望不一定是空想，反而是一個目標。為自己定下有意義和實際的目標，根據過往經驗和自己的智慧逐步實行。

祝願香港人身心康泰！」

■陳敏（註冊中醫）

高歌念急口令 宣泄鬱結

「今年最大的願望當然是疫情盡快完結，小朋友、大人都可以正常上班上學，假期時可以去旅行，與家人、朋友聚會。

抗疫超過一年，有不少朋友因減少外出、未能接觸親人而抑鬱，提不起勁。在這時候更要懂得調節情志，提起精神。幸好現在科技發達，與親人、朋友可以用視像通話，在網上互相關心問候，解鬱傾訴。

疫下要減少外出，我會在窗台曬曬太陽，吸收陽光，聽柔和歌曲，放鬆心情；保持固定而良好作息時間及生活規律，避免夜瞓，維持身體健康。當遇到不如意事情時，就找方法梳理情緒，如高歌一曲、念急口令、做1分鐘高強度帶氧運動，宣泄出鬱結肝氣，減低負面情緒。」

■鄧永琴（認可性治療師）

做麵包 為生活添「快樂劑」

「每個人都有令自己快樂的法則。性治療師要談情說性才快樂嗎？答案肯定不是。只談情說性，人生就太單調了。我擁抱快樂的法則就是先接受自己有『不快樂』，接納自己的感受及情緒，然後為自己添加『快樂劑』。

烹調對我來說就是有效的『快樂劑』，尤其是做麵包，過程中五感同時專注、享受、放鬆。眼睛看到麵粉細滑、酵母粗糙、牛奶流動。揉麵糰時感受各種材料自我個性和神奇手感，可以聽到不同的聲音。等待麵糰發酵脹大時，有莫名成就感。替麵糰造型時不禁要讚歎自己是藝術天才！香氣從焗爐中滲出時愉快感超重，把軟綿綿、熱乎乎的麵包放入口中，是何等快樂。」

■何淑玲（註冊物理治療師）

上山看靚景 豁然開朗

「我經常鼓勵人做運動，保持身心健康。我先生是一個攀山好手，在不能離開香港的日子，帶我上山走走，看一些從未去過的香港秘境，了解更多香港的人情和歷史故事，感受山上的風景，頓時豁然開朗！香港真是好靚，香港人好可愛！

我積極參與不同義工服務，但由於疫情關係，差不多全部取消。在疫情初期，我和一些朋友周圍蒐羅口罩，派發給清潔工、老人家及低收入人士，幫人之後自己更開心。我相信黑暗過後總會見到光明，艱苦日子總會捱過，我們一起努力堅持着，在這個時候鍛煉身體，增值進修，在合適時機再昂首起步。新一年希望快點再次見到大家『笑口常開』！」

■李振洋（註冊營養師）

看海聽音樂 冷靜後再出發

「疫情仍未完結，香港人過了相當難過的一年，轉眼踏進牛年，保持身體健康相信是所有人新一年願景；不過身體健康以外，好好照顧自己的情緒健康亦十分重要。

不開心、有壓力的時候，我會一個人到海邊走走，看海聽音樂，讓自己calm down ，冷靜下來再重新出發。今年新年雖然未必有大型聚會，不能四出拜年；但留在家中，也可做一些自己喜歡的事，例如與家人分享應節糕點、小食。有均衡、健康飲食當然重要，但農曆新年一年一度，吃幾件蘿蔔糕、年糕可以換來快樂，一次半次，何樂而不為！」

文：鄭寶華、姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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