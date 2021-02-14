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星期日生活

十二因緣：交換溫柔

【明報專訊】煙霧和火光的夢中，她被搖醒。睜眼只見發黑的天花板。身邊的男人拍拍她的手臂，說：「封區了。」還遞上手機，畫面放著現場直播，就在街口，一個老人推撞防疫人員，被制服。

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