印花結合創辦人語錄 疫下打打氣

Co-created capsule系列,由來自赫爾辛基的Antti Kekki和Matts Bjolin一同創作。Antti是一名平面設計師和插畫家,用色大膽鮮明,常用拼圖手法組成有趣圖形。Matts是藝術總監,平日喜歡從城市及鄉郊汲取靈感,他們今次設計的服飾和家品中,引用了品牌經典的Unikko、Kivet和Lokki印花,以及典藏相片和創辦人Armi Ratia的語錄,並結合刺繡和天鵝絨植絨的印製技術,拼貼合成為趣味幽默,而不失現代時尚感的單品。

Antti最喜歡創辦人的一句語錄:There must be a reason to dirt a fine white cloth with print,「我們在設計當中反覆思考這句話很多次,很有啟發」。Matts則表示:「我最喜歡There is only one responsibility——beauty. There is only one reality——dream. There is only one strength——love.」,因此把它印製在系列中的不同服飾上。在如今這個疫情反覆,經濟不振的時代下,這些正面的鼓勵句子,顯得格外溫暖人心。

查詢:Marimekko 2203 4218(銅鑼灣店)