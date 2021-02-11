芬蘭繁花 繽紛綻放70年

Armi Ratia於1951年創立Marimekko時，芬蘭正陷入二戰後的陰霾，瀰漫一片愁雲慘霧。為洗去這股沉重氣氛，她設計出一系列色彩鮮豔明亮的印花連身裙，讓大家對生活重燃希望。

然而在1964年，她曾一度禁止員工印刷花卉圖案，有指是因為她感到印花不及真花美，但品牌老臣子設計師Maija Isola不顧反對，創作出Unikko罌粟花圖案，在世界各地得到很大迴響，並成為廣為人知的潮流標誌。隨後每一季，Marimekko都堅持推出一款嶄新的印花圖案，以傳承印花製作工藝，直至品牌今年踏入70歲，依然始終如一。

初春系列結合抽象與幾何圖案

今年的初春系列，便採用檸檬黃、天藍、鮮紅和海綠色為主調，結合抽象藝術與幾何圖案，形成玩味奪目的印花，應用於溫暖的羊駝毛針織上衣、Merino羊毛衣、閃亮絲綢、原木天絲混紡面料及輕柔的縐紗連身裙上。另外沿用過往經典Kiila和Taifuuni印花，分別設計出棉府綢布料的海軍領及襯衫式連身裙，並由Marimekko於赫爾辛基的印花廠印製。新年想穿得應節一點，又怕大紅大紫太老套，這種簡約清新的印花，就顯得時髦及有品味。

新印花點綴大地色系家品

家品系列以溫暖和諧的大地色為主調，除了以經典的Unikko、Tiiliskivi 和Lokki印花為靈感，更連同4名芬蘭設計師合作推出全新的Ruudut印花，印製於餐具及以天然纖維製成的紡織物上，其紡織產品更首次使用剩餘的染料印刷，突顯環保價值之餘，由於各款染料批次不同，每件製成品都擁有不同的美態，十分獨特。

品牌邀請芬蘭設計師兼插畫及視覺藝術家Jenni Tuominen，創作3款調皮可愛的陶瓷品，每件陶器以人手上色，極具收藏價值。品牌亦將於5月出版藝術畫冊（圖1），內含詳盡的印花插圖，並由Vogue雜誌美國版知名歷史檔案編輯Laird Borelli-Persson撰文，讓大家進一步探索品牌印花工藝背後的故事。

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：梁小玲

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