甜點大師派「心心」 味蕾上奏浪漫交響樂

講求食味和諧平衡

他表示，意大利人非常講究「平衡」，這點同樣體現在甜點上。無論是不同麵粉之間的比例、整個成品的口感，還是在食味上都是追求一種和諧（harmony）。

他形容：「就像聽交響樂一般，每一款樂器發出的聲音、節奏都有所不同。有些柔和豐厚，也有些音色清脆明亮，但在樂師與指揮家的配合下，就可以創作出獨一無二、和諧又優美的演奏。」因此，要做出好的甜點相當考功力，甜點師必須深入了解所有食材的特性和它們該如何相互配合。

莓果慕絲「獨奏」 點亮其他食材

和諧、平衡並不等於單調、沒層次。品牌推出期間限定的情人節蛋糕Hearts in Love——莓果和朱古力蛋糕（Red Heart 與Brown Heart）為例，Red Heart部分，入口時，莓果酸味突出，隨着慕絲慢慢融化，更能品嘗到中間白朱古力的甜味，底下還有一層海綿蛋糕。Giovanni形容莓果慕絲在當中的角色就像交響樂鋼琴的獨奏部分，作為整場表演中的亮點，不會突兀之餘，依然與其他食材保持和諧狀態；而Brown Heart的部分則以黑朱古力包裹芒果慕絲製成，當中更特別選用阿芳素芒果（alphonso mango），令香味更加突出。

●Giovanni Pina

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