情人節甜蜜蜜 人氣美式蛋糕 示愛不花巧

媒體經常報道本地市道低迷，但只要中午時到中環核心地帶置地廣場2樓走一轉，又會是另一面貌。在一間以上世紀五六十年代美式懷舊風格裝潢的餅店，客人絡繹不絕，路過的都少不免要向它行注目禮。這間紅色小店名叫Butter，是網絡上大有來頭的美式餅店，主打蘋果批、香蕉忌廉批、碧根果仁批等美式經典甜點，近期轉戰中環開設實體pop-up store，店內每日約有8款蛋糕和批輪流供應，據聞人氣蘋果批每到中午便售罄，而其他蛋糕、批每到下午3、4時全告沽清。

Butter甜品主廚Karys Logue來頭不小，來自美國亞利桑那Tucson的她，曾跟隨不少名廚如Daniel Boulud，後來又在以製作cronut （牛角包冬甩）聞名的紐約餅店Dominique Ansel Bakery的餐廳擔任Executive Pastry Chef一職。

不少人跟記者一樣，總會將美式甜品跟「重口味」畫成等號，吃起來會「甜到腬」、牛油味很重、很油膩。Karys Logue笑說：「有這個印象也很合理，因為美式蛋糕最講求滿足感、comforting的感覺，不會想着卡路里和分量，最重要的是味道和享受的過程。」雖然身為美國人，但Karys也不喜歡過於「死甜」的蛋糕，她認為過甜會使客人吃不出甜品層次，過程也變得不「享受」，有違初衷。

改良減糖分 加檸檬海鹽

每次推出新蛋糕時，她會以最傳統的食譜作起點，透過不斷試味與改良，設計出她認為最好的版本。過程中，她經常發現傳統食譜的糖分比例對她來說是「超標」。Karys 除了會降低糖分，也會在食譜中增加不同材料，令味道更平衡和有更多層次，例如在蘋果批的餡料部分，添加檸檬汁，吃起來甜中帶少許酸；而紅絲絨蛋糕裏的忌廉芝士，她亦加入檸檬，因此入口能吃出淡淡檸檬味和少許檸檬皮，中和了蛋糕的油膩感；至於香蕉忌廉批上面雖然鋪滿mascarpone芝士，但加入海鹽焦糖醬，入口鹹甜交織，非常過癮。

空氣蛋糕 酸忌廉代替牛油減脂

今年情人節，她特別準備了2款蛋糕，包括Strawberry Shortcake。Karys說這是非常經典的美式蛋糕，造型毫不花巧，簡單樸實卻不減美國人對它的喜愛。她亦加入了自己的巧思，讓蛋糕level-up。比起傳統忌廉，這裏用buttermilk pastry cream，另再加入已打發忌廉與新鮮雲呢拿，製作蛋糕部分也加入酸忌廉，以代替平日用的牛油，令整體油脂量減少；此外整個蛋糕也只用了200克的蛋糕漿，令蛋糕烘烤出來充滿空氣感，非常輕盈。至於蛋糕上的原粒士多啤梨，先用士多啤梨汁與糖輕輕加熱小煮，使它稍微軟化和增添風味，吃起來仍然保持新鮮水果的感覺，不會有像糖漬或罐頭水果的加工感。

「邪惡」朱古力蛋糕 充滿愛意

當然情人節少不了朱古力。跟士多啤梨Shortcake不同，Milk Chocolate Sweetheart Cake擺明車馬迎合追求邪惡食物、濃郁口感的客人。她以朱古力海綿蛋糕作基底，並用比利時老字號Callebaut牛奶朱古力製成的牛油忌廉（buttercream）包裹整個蛋糕，內餡加入海鹽焦糖醬，增加層次。而整個蛋糕最搶眼的莫過於在鮮忌廉上的裝飾 ，心形朱古力上用糖霜寫上充滿愛意的字句，像是「be mine」、「cake hugs」、「cutie pie」等；蛋糕上還有色彩繽紛的心形糖果，仔細留意還能看到上面同樣有文字，如「my boo」、「luv u」等，相當可愛。

●Butter pop-up store

地址：中環皇后大道中 15號 置地廣場 239 號舖

查詢：2670 2670

註1：兩款情人節限定蛋糕2月12至14日於現場限量發售，Milk Chocolate Sweetheart Cake只供應切件，每件$80

註2：蛋糕需於48小時前預訂（情人節蛋糕除外）

文：唐可怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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