黃大仙創壇百年 聲畫導賞「有求必應」故事

往年的大年初一，要數香港香火最鼎盛必屬黃大仙祠，因為信眾都會爭先在年三十晚在祠內待子時（晚上11時至凌晨1時）上頭炷香，雖然今年因疫情取消，但我們亦可趁機了解一下這個被形容為「有求必應」的神仙，為何會選中獅子山麓建祠。

黃大仙祠敬奉的是赤松黃大仙，相傳黃大仙原名黃初平，生於浙江金華一帶，並於赤松山修煉得道成仙，信眾尊為赤松黃大仙。香港公開大學人文社會科學院助理教授羅樂然表示，黃大仙在港的歷史遠不止100年，嗇色園網頁中指出，1915年，廣東「普慶壇」道長梁仁菴、梁鈞轉父子得黃大仙師指示南下，遂奉其硃砂寶像來港，於灣仔創立「福慶堂」。

根據《諸神嘉年華——香港宗教研究》一書提及，梁氏父子本於廣東西樵山經營中醫藥生意，及後來港，先於灣仔供奉黃大仙，後獲富商贊助，再經扶乩曉諭，於1921年，搬遷至九龍東竹園，即黃大仙祠現址。當時竹園乃一片荒蕪之地，嗇色園網頁中寫有：「師曰：『此乃鳳翼之吉地，最合開壇闡教。』」自此黃大仙便落戶竹園。直至1969年，龍翔道的「天地鍾靈牌坊」正式落成，政府亦將竹園一帶統一命名為黃大仙區。

贈醫施藥辦學護老 回應居民需求

黃大仙一直在信眾眼中「有求必應」，但研究香港歷史文化的羅樂然認為，黃大仙得到信眾的認同，最初並非跟「有求必應」有關，反而是黃大仙祠贈醫施藥，將宗教與醫藥高度結合，因而令一個在上世紀初在香港名不見經傳的神明，發展成香火鼎盛的地方。羅樂然相信，黃大仙祠在灣仔時已經開始為基層提供免費醫療。「治好病，善信未必覺得是醫生的功勞，反而認為是有黃大仙的庇佑才得醫治。」1950年代大量難民湧入九龍東的寮屋區，免費醫療在社區來說更顯重要。羅認為「有求必應」指的就是黃大仙對居民需求的回應，也藉此積累了大量信徒。

除了贈醫施藥，羅樂然說，日佔期間亦有關於黃大仙的傳說。流傳當時日軍想開闢黃大仙祠附近村落以擴建啟德機場。有附近村民到祠裏求籤問吉凶，結果不錯，到日軍抵達機場當日，一名官員下車時不慎跌倒，另一名官員想扶起他，卻雙雙跌落泥地，面部受傷，狼狽不已。日軍吩咐村民回家等消息，最後當然沒有成事，最終保住了土地，居民深信是黃大仙顯靈成果，亦成為黃大仙「有求必應」的故事。

到了1960年代，黃大仙區居民的居住環境逐步改善，由寮屋搬進徙置區，嗇色園亦開始大力發展慈善事業，以回應社區需求，例如辦學、護老服務，讓人覺得黃大仙與民生站在同一陣線。羅樂然指出，黃大仙的「有求必應」不再局限於宗教，更是在生活、醫療與教育需求「有求必應」，加深與當區居民的連結。黃大仙來港的發展，也是20世紀香港社會的寫照。

「聲音記錄車」蒐小故事 留住社區記憶

「黃大仙區給人的印象就是老舊，或者就是拜神的地方。我們這裏曾有香港最大的公屋群，幾十年來變化不大，這裏從來不是香港的焦點。」吳伯風（Paddy）是「聲音陪迴：跟機聽故事——黃大仙區」的策劃，他小時候曾住在橫頭磡徙置區，後搬往黃大仙上邨，之後再遷回重建後的橫頭磡邨，是個不折不扣的黃大仙街坊。

他認為隨着港鐵沙中線建成，未來或會有舊樓重建，熟悉的社區慢慢變成一間間新商場。於是他與團隊想趁這些社區記憶消失前，以聲音作為媒介把它們集成一個資料庫。他們特意設計了一款「聲音記錄車」，走訪社區，訪問街坊一些有趣的小故事，並創作成聲音小說和繪本，帶領大家游走黃大仙區。

因疫情關係，活動沒安排實體導賞團，但大家可以先在「聲音陪迴」的臉書專頁（bit.ly/2MMIJNe）找到繪本、路線與聲音小說，來個solo trip。團隊以社區蒐集的故事，創作出5個獨立的聲音小說，小說背景分別設於黃大仙、慈雲山、彩虹、新蒲崗和樂富，每個故事均與一條導賞路線相關。

以黃大仙為例，故事是關於孫子勸嫲嫲放棄買啟德明渠的魚，故事中的場景分別有啟德明渠、衙前圍村地攤、大成街街市、龍翔道與黃大仙祠，剛好對應導賞路線中的景點。小說亦融入用「聲音記錄機」蒐集社區的聲音，如求籤聲、地攤講價的叫賣聲，讓大家一邊逛，一邊聽，沉浸在主角的世界中。而彩虹的路線則由龍池徑走到彩虹邨內的「李應記鐘錶行」，途經牛池灣街市與文娛中心，大家可以在彩虹邨發掘有數十年歷史的辦館與理髮店。

Paddy說，這些導賞路線都不難走，大概需要1小時左右。不過路線包含的景點始終有限，所以一些額外的有趣景點與小知識都會收錄在繪本中。例如樂富中心的八仙圖壁畫、街坊在彩虹邨天台遊樂場曬的果皮臘味等，有興趣的朋友可以稍稍繞道，了解黃大仙街坊的生活點滴。

文：沈晴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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