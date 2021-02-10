新年伊始 做對好男鞋

個人化自訂服務成賣點

不少品牌近年推出個人化自訂款式，各個品牌都有各自的名字、方案、特點及限制，但基本不變的，是個人化自訂服務，都是按品牌已有款式及楦型，在各方面將款式個人化，如用料方面可選擇不同鞋面皮革、鞋帶、鞋底等，款式微調如選用不同的金屬配件如鞋扣、眼孔，又或是加入個人化圖案及姓名簡寫等。部分品牌則提供更細微的細節選擇，如縫線、鞋舌等。除了款式及相應場合、鞋身重量及線條、品牌的楦型與個人腳形是否合適等因素外，不同國家的鞋款特質，亦是考慮因素。

各國天氣、文化 影響鞋型

除先天腳形，各地天氣及王室文化亦影響各個國家的鞋形。以英國為例，不少知名鞋匠品牌如John Lobb、Edward Green等均以做靴起家，加上英國雨天居多，耐用、防水、防滑成為了比外表更重要的考量。英國王室文化亦施展其影響力，鍾情打獵及馬術等戶外運動，成就英式較重身、厚底、圓頭、堅實的外形，實用成為其重要的風格。

天氣好的意大利則少了戶外影響，以美觀及舒適為主，大多以修長鞋頭及軟身薄底之姿示人，推出不少driving shoes，橢圓或尖頭的鞋款。法國在男鞋界中的名氣相對較小，款式與其地理位置一樣處於英、意兩國之間，但其主要特色是就意大利鞋型進一步精品化，以美觀為主，舒適為次，不少品牌如Berluti、Corthway等會以patina染色技巧來衝出重圍，亦有品牌如J.M. Weston，將英式鞋款的鞋底變薄。

時至今日，時裝走入全球化及網購化，設計師及品牌大都追隨個人口味、巿場及潮流，少以國家鞋款及鞋楦為依歸。全球化的競爭下，亦激發品牌的自家特色，但不少選擇的本質不變，如Oxford、Derby等斯文鞋款，英國出品較佳；Driving Shoes、修長loafer還是意大利的較舒適。來自英國的John Lobb、法國的Berluti及意大利的Salvatore Ferragamo，在個人化男鞋方案品牌均各有特點。●

英倫鞋匠 復刻品牌經典

始創於英國的John Lobb本身以做淘金用皮靴起家，在澳洲打響名堂後回流英國，成為王室及明星寵兒。現址於英國倫敦St. James Street的元袓John Lobb，與由Hermès持有的John Lobb SAS在架構上有些分別，但兩者選用的款式相若。其個人化服務名為By Request，於專門店提供服務，客人可自現有及庫藏款式中作個人選項。鞋履由Northampton工作坊以超過190個工序製作（圖1），因應款式以Goodyear方式縫合。服務的出發點有趣，能為念舊的長期顧客訂購庫藏款式。

不少款式均以品牌度身訂製用的7000楦型為藍本，網上亦附有楦型指南，方便顧客按合適楦型搜尋款式。品牌亦不斷改良既有楦型，如William New Standard便以1940年代創作的0015楦型改良。不少顧客均對皮革及金屬細節有要求，品牌亦提供signature的雲石紋Museum Calf小牛皮選擇。以William為例，共有11款皮革、60種色調選擇，鞋扣表面亦可選擇4種造型。品牌亦貼合潮流推出Levah款式的個人化服務，提供更年輕的選擇。店員會在店內為顧客提供款式及細節調整的資詢服務，在專業指引及個人口味互動之間取得平衡。

John Lobb

鞋款：超過100款

皮革種類：按鞋款而定

色彩選擇：按鞋款而定

定價：普通皮革約$7000至$18,000，稀有皮革約$130,000

所需時間：約16周

附件：塵袋，部分款式附有鞋楦

可選尺碼：UK 3至12●

法式優雅 鞋履紋身搶鏡

Berluti最出名的鞋型，該是以一皮成型（single upper）的Alessandro，其他鞋款亦以尖長鞋型而在鞋頭或前掌微微起角的設計為依歸，營造Alessandro的修長感覺，但品牌最出名的還是皮革上的花樣。Venezia皮革便是以染料模仿本應按年月才會出現的patina古色皮革，帶來古董般的優雅。在品牌個人選項中，能提供約40種patina色調。

另一皮革處理細節，是以路易十五的情信為圖案的Scritto，品牌近年與刺青師Scott Campbell合作，將Scritto皮革雕琢技術現代化，改以貼合現代口味的紋身為切入點點綴皮革（圖2），除了由Scott Campbell親自設計的圖案，包括書法、重新詮釋的動物圖案、搖滾風格和復古設計外，顧客亦可自行提供個人作品。Berluti與其他品牌的不同之處，是將個人化服務的技術用於產品復修及翻新，如為舊鞋染上新的patina色調，將個人化推向翻新層次。

Berluti

鞋款：品牌200多種鞋款大都能作個人化，網上主推4款

皮革種類：按鞋款而定，約7種

色彩選擇：按鞋款而定，超過60種

定價：約$15,400至$29,800

所需時間：約16周

附件：綴皮革標籤灰色絨面塵袋，紅色鞋楦

可選尺碼：傳統鞋款US 2至18，非傳統鞋款US 5至11.5/休閒鞋款US 5至12.5●

意國技藝 貼心呵護腳弓

作為鞋國意大利的代表，Salvatore Ferragamo不時推出限時個人化服務，每次均有不同款式，如2015年便推出Driver Made to Order服務。Tramezza Made to Order則於2016年面世，但當年只限Oxford、Monk Strap及Monk Strap Boat，最近則增至5款，亦增加了個人化的組合，如新加入的Ronald Loafer，saddle部分可改作其他皮革。品牌最出名的是有不少增加舒適度的設計，當中更有不少是專利，如支撐腳弓的鞋骨（shank）便是其中之一。

Tramezza本身是用於手作皮鞋的傳統技巧，一改以水松為內底與鞋底夾層之間的緩衝物，改用厚而柔軔的皮革為夾層，讓內底能按體溫貼合腳形。上述提及的鞋骨正好是放在皮夾夾心內，增加腳弓的承托。品牌本身已有Tramezza系列，Made to Order服務則增加個人化可能，需要經過160道工序，合共6個多小時才能製成。品牌另一特別之處，是將不少運動品牌已有的訂製程式應用到訂製皮鞋範疇，客人能實時預覽個人化後的成品模擬圖（圖3），可惜網上只能預覽，要下單還是要到店內，未能如Nike by You般直截了當。

Salvatore Ferragamo

鞋款：5款

皮革種類：按鞋款而定，約5種

色彩選擇：按鞋款而定，約9種

定價：約$16,900至$116,000

所需時間：按鞋款而定

附件：附個人名字鞋盒及護理套裝，紅色鞋楦

可選尺碼：按鞋款而定●

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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●查詢：Berluti 2343 0855 John Lobb 2537 2229 Salvatore Ferragamo 2234 7388