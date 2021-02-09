論盡教育：好好睇住林老師

媽媽咪吖！這段法庭供詞聽得王師奶血壓高到爆燈，難為仲話自己做了15年校長。一個教師向校董會投訴是掘個坑自己跳落去，校長係校董會成員，此路怎通？餘下一條窄路就係「上訪」辦學團體，唉！周學務主任，上訪係要好大勇氣㗎，與粵語片攔途向欽差大臣告狀差唔多。唔係來投訴，唔通搵你打牙骹咩！與此同時，也替東華三院悲哀，14間小學在這樣的「人才」管理之下，瞌埋眼都知後果如何喇！周主任在供詞說對該校了解不多，小婦人想問：「對自己負責的學校了解不多，醜唔醜啲呀？斯文些話你尸位素餐，草根些話你係蛀米大蟲。」

罪魁禍首 是制度啊！

審訊過程中，家屬代表律師有金句：「你會唔會喺隻羊作出求救時，叫隻狼去關顧番隻羊？」悲劇已成悲劇，法庭點判法都無改事實，只有徹底檢討學校管理架構才可減少悲劇繼續發生。大律師在庭上批評辦學團體管理不善，又批評校長不知悔改，可能這些都是事實，但大律師對學校管理的千絲萬縷，未必清楚得過王師奶。小婦人早就講過全港學校仍有數不清的潛水羅婉儀，相信羅對教育曾有過滿腔熱情的初心，她之所以弄到如斯田地是制度形成，是制度、制度、制度啊！

罪魁禍首是法團校董會，政府20多年前讓學校獨立於辦學團體之外，只讓辦學團體擁有60%委任校董權力。不評論政府這措施的動機，學校本身有絕對自主權力，擁有絕對權力的是校董會，辦學團體只有辦學宗旨這理念而已。理論上辦學團體仍有60%校董委任權，但一些只有三兩間甚或單頭的學校已成獨立王國，用「失控」兩字去形容絕不誇張。歷史悠久的大辦學團體情况好些，但它們也面臨另類困難：假設1間學校有10個校董，辦學團體要保持控制權就要找6個人做校董。擁有超過100間學校如天主教教區或聖公會就要找600、700人做校董。法例規定每人不得做超過5間學校校董，這些有抄家、無封誥的義工不易找啊！

校董不易找，校監更難尋。教育局容許教統會倡議只接受三兩個鐘頭訓練就可以做校監（相等於公司的董事長），王師奶雖然口誅筆伐，內心仍然理解。三幾個鐘學得幾多嘢啊，校監對學校的了解可以用一嚿雲甚至兩嚿三嚿去形容，唔靠校長靠邊個？一年開嗰幾次校董會，校監又唔係時時到學校，校長身兼CEO和影子董事長職務，權傾朝野。上視辦學團體如徒有虛名的周天子，下視教師如內宮奴婢（太多短期合約教師，為兩餐奈何？），這是校長成魔之道。制度、制度、制度啊！

有風骨，有內涵，不為醬缸所染，不因制度而成魔的校長也有，問題就在「堅持」兩字，王師奶向一以貫之的好校長salute。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第332期]