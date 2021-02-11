辣媽CEO：永遠的團年飯

最近為《明報》副刊拍攝的幾個賀年菜式，我細細個就食，每逢過年一定有冬菇燜髮菜蠔豉，年三十晚一定煮的守歲齋，還有家傳秘方超過百年傳統的芋頭糕蘿蔔糕，我自有記憶以來，每年的團年飯開年飯必定有！而盆菜，我示範的是改良現代版，我媽媽做的是高級海味版，鮑參翅肚不知幾大陣仗。

俗語雖然有話「冬大過年」，在我們家永遠都是以團年飯最大，但不一定是年三十晚食，因為我阿媽會睇通勝擇日子。是不是很認真呢？講起來我阿媽真的很厲害，除了各項糕點之外，當然不止芋頭糕蘿蔔糕，還有黃糖年糕椰汁年糕、馬蹄糕，連湯圓都是她親手做，所有糕點疊起來我的飯桌好像山頭一般，寓意步步高陞！不想猶自可，愈想愈驚人，還有煎堆角仔，要分開油皮和粉皮。令我最印象深刻的，不是好唔好食，實情是我根本無食，炸煎堆角仔規矩麻煩多多，明明一炸就破口，但一定要講笑口，總之只能講吉利說話，講錯一句半句就被罵個狗血淋頭。因為條氣唔順我鬥氣，咁巴閉我最多唔食，認定唔食絕對不是損失。

食物傳遞的是關懷

後來母親年紀大了，要照顧父親又要幫忙照顧大小T，應付日常三餐已經夠她忙得不可開交，不過即使幾疲於奔命，團年飯8個餸菜缺一不可！一定有魚有雞有燒肉有冬菇蠔豉，鮑魚花膠海參。次次都食相同菜式，幾好食都食到厭。細個的時候不敢反抗，長大之後經常挑剔，直至我做了母親之後，雖然口硬，實在不忍心見母親如此勞累，於是接手由我發辦。久而久之，我的廚藝愈見精進，除了得到家人的認同，更加得到好友們的讚賞。排隊想來我家吃飯的，絕無誇張，條隊真係好長！

我講過無數咁多次，透過食物傳遞的不止是味道，一家人圍在一起食飯吃的亦不是餸菜，是愛是關懷是永遠都忘不了的溫暖美麗回憶！今日年廿八，除了洗邋遢，記得一定要把握珍惜爭取時間機會，和家人食團年飯。團團圓圓，幸福美滿！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第332期]