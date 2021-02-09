家庭有教：說「好話」的秘訣（下）

家長固然無可能保證孩子每一次均有能力且能成功地幫助別人，也無辦法教導孩子每次都先衡量自己的能力才出手助人（太難、太費時了吧），家長可以如何引導孩子保持着樂於助人的好行為呢？

用廣義讚賞「你是好孩子」

￼ 強調「初心」：幫忙別人，究竟是為什麼？是因為留意到別人有需要？還是自己心中那份「戚戚然」的感覺？又或是為了「呃 like」，建立自己的公共形象？其實家長和孩子的理由都可以很簡單，家長不妨向孩子強調：「助人」就是因為它是「快樂之本」，能幫助別人，自己也開心。

￼ 既然「能幫助別人」，自己就已經開心，當中帶動的歡樂就應該是源於助人行為中的過程，而非其結果。因此家長在回應孩子時宜強調：「助人」時投入了的時間、心思或精神等都很寶貴，即使最後結果未盡人意，未能為受助人帶來最佳的結果，「初心」和過程已經值得嘉許。

￼ 運用「組別式讚賞」來表揚孩子的友善助人行為時，家長可以改為採用一些相對廣義的讚賞，例如「你真是個好孩子」、「有愛心」之類，比如說「你真是好孩子（廣義），幫媽媽手（過程）」。因為「好孩子」的定義其實可以很廣闊，不是由一兩件事情就能定義，因此即使孩子在助人時遇上失敗，自尊也不會輕易地受損，推論覺得自己「不是好人」。

￼善良的行為會「感染」，大多數孩子均會受到「從眾行為」影響，而跟從身邊人的行為。如果孩子認為身邊有不少的小朋友均樂於助人，自己也會多樂於成為一分子：「你的同學們和你（從眾）都是好孩子（廣義），大家都樂於幫老師忙（過程）。」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第332期]