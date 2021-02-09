華德物語：封城下的快樂生辰

生日前夕，我不斷詢問華德的生日願望，以往他常說要汽車玩具，這年他卻要一對「閃燈鞋」，在封城狀態下真的是難倒我了，不過我們仍然前往百貨超市（封城下只有超市營業），在貨物匱乏的情况下，我們只找到幾對「閃燈鞋」，可惜都沒有華德的碼數。看着哥哥失望眼神，我指着另一對跑鞋，剛好有他的碼數，他試穿後在店內跑起來，我連忙說：「這樣哥哥又可以跑得快過我了！」他一掃之前的失望，表示希望要這對跑鞋！在旁的妹妹也嚷着要新跑鞋，但我說：「妹妹的生日還未到，下個月我們再來讓妹妹親自選禮物，這天妹妹表現非常有耐性，值得讚賞，我們去選個小禮物吧！」我們3人去玩具部，讓妹妹先預覽有什麼選擇，他們兄妹當然見一個愛一個，統統都想要，但華德媽板着臉表示，只能萬中選一啊。後來妹妹指着「袋鼠媽媽和寶寶」，許願說想在生日時收到它們，好吧！媽媽會轉告華德爸的呀。然後在小模型的架子讓妹妹選一個小禮物作為她今天表現良好的獎勵。

DIY無化學添加「泥膠」

滿載而歸的我們回家後，便着手製作生日皇冠，由選色、剪紙、畫圖、拼貼都讓孩子親自選擇，我們花了一整個下午來創作，然後孩子把皇冠放在牀頭櫃，期待生日來臨。在生日那天，華德爸早早起牀為孩子下廚煮pancake，實在給了孩子們一個驚喜，因為爸爸通常都不會早過孩子們起牀，也不做糕點類食品，所以壽星非常滿意這個生日禮物。然後我們前往爺爺奶奶家，他們和孩子一起製作窩夫，配上鮮水果、鮮忌廉和雪糕，大家享受了一個甜甜的生日下午茶。壽星在當晚入睡時不忘感歎一番，並開始為下一年的生日許願了！

由上年底開始，華德媽和兩兄妹天天留守家中，其實自從孩子們上幼稚園後，我就甚少跟他們做勞作了，製作生日皇冠時，我們便順便開展了「2021創意工程」。參考由幼稚園教師分享的秘技，才知原來許多幼稚園的教材都是DIY製作出來的。在疫情期間我們收過幾次來自幼師們的信件，她們向我們分享各個組別學習的技能。比如妹妹的組別較多玩泥膠，所以她的導師就分享一個泥膠製作方法：400克麵粉、200克鹽、40至50克沸水、3湯匙油、2湯匙檸檬汁，把材料攪拌成麵糰，若想染色可使用食用色素，這種「泥膠」無化學添加，放心讓孩子使用，只要用膠盒裝好，可以連續使用幾個月呢！而哥哥的組別會做小實驗，我們就收到在家用彩色朱古力豆圍成一圈，在中間注水製作彩虹光圈的實驗！希望這些點子為大家帶來新靈感。我十分享受跟孩子動手製作共同回憶的時光，下次再分享德國育兒的見聞，祝大家牛年如意！身體健康！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第332期]