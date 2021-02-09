親子筆陣．君子之道：犯錯背後

「郭sir，謝謝你的壓力球，如果當年沒有你的一份愛，我今天想必已在牢獄中度過了……」腦中想起一個十多年前小故事，當時我仍是一名主任。一個在所有人眼中都是頑皮透頂的學生，他竟然用硬幣把神父的車𠝹花，驚動整間學校，最後換來被記大過一次。當大家都議論紛紛時，我單獨見了他多次，明白到他不是故意的，而是無法宣泄自己的情緒。於是我送了一個壓力球給他，並指導他如何善用。

今天他已成家立室，成為兩個孩子的父親，並經營了一間西班牙餐廳。最令我感動的，是那天他回來學校探望我時，竟然在袋裏拿出當年的壓力球，並珍而重之，我心中泛起一股的暖流流遍全身。我倆四目交投，盡在不言中。為人師表的，也許此刻未必看到孩子的將來，但要知道，孩子會因你的信任和一份愛而改變 。

犯錯是學習好時機

這是一個生命影響生命的故事，也成為我走上校長路的一大動力。成為校長後，我也經常遇到不同的搗蛋學生，我相信他們的本質都是善良的，只是沒人能明白他們的內心感受和情緒。我教導教師及家長，懲罰責備不是唯一方法，反之要給他們有機會自我反思，勇敢地面對自己所犯的錯。

美國教育學博士珍．尼爾森（Jane Nelsen）提出精闢見解：「孩子在感覺良好時，會做得更好，大人也是如此。」有時候，我們必須先停止處理問題行為，透過情感連結，營造親密與信任，治癒彼此的關係；一旦情感被重新連結，孩子感覺到被理解、被傾聽，他才有可能傾聽我們說的話。

「正向教育」需要的是一種思維模式的轉變，首先必須放下對短期成效的追求，放眼於長遠的目標；我們的責任在於教導孩子成為負責任、尊重別人、具有解決問題能力的社會公民。懲罰或許能短期見效，但長遠來看，會造成孩子的反抗、報復、表面順服，甚至不再相信自己有價值。

在此基礎下，我設立了「R計劃」，R代表了Reborn重生。當我的學生做錯了事，他們會透過完成一連串的德育功課或增值學習，功過相抵，得以取消缺點紀錄，讓他們有機會重生，這就是嚴中有愛。

心理學家阿德勒（Alfred Adler）曾說，「犯錯誤是學習的好時機」，利用孩子犯錯誤的機會，巧妙地去促進孩子自我成長才是王道。因此，我們不用太早去對一個小孩子下判斷，每個孩子往往會因為不同的經歷而有不同的將來。最重要的是，讓這個孩子感受到愛，使他相信，總有一個人盼望着看見他的進步，永遠等他回家，讓愛化為他上進的動力。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第332期]