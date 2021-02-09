家家有禮：辦年貨帶招財貓回家

【明報專訊】日本常滑市是招財貓的故鄉，新年時如果可以拜訪當地，固然可一沾好運氣，但明白大家因疫情難以往日本旅遊，新地旗下3大商場：北角匯、荃錦中心及新領域廣場不但推出「招財喵寶」利市封給大家換領，更從常滑市引入一系列招財貓限量版精品，組成多款「招財喵寶」開運福袋，讓市民購買賀年用品及抗疫物資的同時，可換走代表好運及招福的心意禮品。