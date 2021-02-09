家家有禮：跟豚「瀛」春接福

「置富Malls×罐頭豬LULU瀛春冧豬旅行豚」與大家一起暢遊馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，場景包括帶着祝福意味的神社、溫馨和風家居、寫意溫泉旅館，以及熱鬧的花火祭典，日本風味濃。

為迎接新禧，商場更準備了獨家設計的「Lulu豬放閃餐肉罐利市封」，讓大家分享財富及蜜運祝福，而「Lulu豬豪華豚旅行袋」更能讓喜悅氣氛伴隨你每一個旅程！為令各位粉絲能在社交平台突圍而出，置富Malls推出「罐頭豬LULU瀛春冧豬旅行豚 新春系列 WhatsApp Stickers」供免費下載，向親友送上新春至瀛至冧祝福！

◆INFO

置富Malls × 罐頭豬LULU 瀛春冧豬旅行豚

日期：即日至4月7日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

■送Lulu豬豪華豚旅行袋

置富Malls送出Lulu豬豪華豚旅行袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：2月16日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第332期]