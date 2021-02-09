家家有禮：實用餐盒送貼心祝福

「新春暖意消費禮遇」包括「迎春接福利巿封」換領，其設計以寓意吉祥的紅色為主調，中間印上「福」字，再配上日系印花圖案點綴，希望為大家帶來滿滿的祝福。於推廣期間，大家只需於場內購物滿指定金額即可免費換領。此外由2月中開始，場內消費滿指定金額亦可換領實用日式雙層餐盒，以及於「新春現金券禮遇」活動中獲得商戶現金券。西寶城更準備了可愛的「Q 版福牛繪馬」，讓大家毋須到日本，都可以親手在繪馬上許願或寫上祝福，製作獨一無二的日式祈願裝飾，祈求願望成真！

◆INFO

暖意窩心購物禮遇

日期：2月17至28日（豐衣足食餐盒及新春現金券禮遇，於各商場的換領日子不同，詳情請參考商場facebook專頁）

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：西寶城、昇悅商場及昇御商場之禮品換領處

查詢：www.facebook.com/TheWestwoodHK

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送利市封及餐盒

西寶城送出迎春接福利市封及豐衣足食餐盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各一份。（圖）

有興趣的讀者請於明日（2月10日）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「迎春接福利巿封」中間印上什麼字？

[Happy PaMa 教得樂 第332期]