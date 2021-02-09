家家有禮：惹笑港漫 邊睇邊學廣東話

《消失的12守護》由本地著名漫畫家鄺彬強擔任主筆，配以全新畫風創作，令人耳目一新。值得一提的是，此書找來研究語言學的文學博士邱健恩，為所有對白作正字翻譯，又為每個單元故事作「咩字都廣」廣東話用詞註解，以及於書末執筆「粵語雜談」專欄，讓小朋友和家長都可以輕鬆地學習更多廣東話正字。

◆INFO

《消失的12守護》

價錢：$88

銷售點：luckycatland.com、各大漫畫店

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■送《消失的12守護》漫畫

Luckycatland送出《消失的12守護》（廣東話特別版）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖）

截止日期：2月16日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第332期]