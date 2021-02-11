DIY牛牛風車 一轉好運來

小模特兒：熹宜

示範：Miss Yoyo@嵐天教室

■牛年風車

◆材料︰

．彩色正方形手工紙（1張邊長20厘米，其他比這邊長小）

．長方形擦膠

．飲管（需較硬身，可到手工店購買）

．尺子

．剪刀

．筆

．雙面膠紙或膠水

．大頭針

◆（一）摺牛牛

(1)用1張底面不同顏色的手工紙，白色一面向着自己，左右對折。打開，左右兩邊再分一半，再沿剛才的中央線摺向內。之後再打開，再次把其中一邊摺向剛才的中間線，即是把1/8條邊摺向內

(2)摺了向內的一邊兩個角向內摺到中間摺痕

(3)把沒有摺過那一邊的底部往上向中間摺

(4)整個圖形向內左右對折

(5)把底角摺起

(6-7) 反轉（圖6），用剪貼及繪畫方式加上牛角、眼睛等（圖7）。

◆（二）做風車

(1a)用邊長20厘米的手工紙，對角摺出十字痕。

(2a)由中間一點畫一條長約4厘米的線，再從4個角向中央剪到4厘米的位置

(3a)剪一個小圓點，貼上雙面膠紙

(4a)把4隻角拉往中間，以剛才剪好的圓點膠紙貼穩

(5a)用大頭針從圓點外方戳下，依次戳入剪成小段的飲管及剪成方形的擦膠

(6a)擦膠下方再戳入長形飲管。將剛才摺的牛牛貼在圓點上，完成

[Happy PaMa 教得樂 第332期]