家鄉滋味：咖喱不加奶 各家自備獨門配方

「吃點乳酪可解辣」

斯里蘭卡的咖喱，很多時會加入椰子，但就不會加入奶類，所以質地不會太濃稠，與同樣靠海的南印度咖喱質地比較相似。泰菜愛用新鮮辣椒和香草，斯里蘭卡菜主要用乾的咖喱粉調配。不說不知，斯里蘭卡的咖喱一般都比較辣，Gisela就表示，「吃辣可以幫助排汗，令身體降溫」；吃辣明明是愈吃愈覺得渾身火燙，但同時間卻因為加快排汗而令身體降溫。那餐廳會不會因為港人未必慣吃太辣的菜式而稍為調節辣度？她說為了原汁原味呈現當地風味，辣度不會按客人要求而調節。不過餐廳會先了解客人對辣的接受程度，而推薦不同的菜式，由BB辣到大辣都有，萬一客人覺得太辣，「吃點乳酪就可以解辣了」。說到在斯里蘭卡有什麼必吃菜式，這個異鄉人就眉飛色舞，興致勃勃形容不同菜式的香辣程度，還總不忙加上一句：「你吃過就知道！」

例如到斯里蘭卡必吃的小圓餅（hopper），形狀像杯子又像碗，香香脆脆，用手掰開，再配以不同蘸醬同吃，就是最地道滋味。Gisela形容這道菜式是BB辣，可是作為蘸醬的斯里蘭卡辣醬，就已經非常辣了！斯里蘭卡人不常吃麵包，這款小圓餅可算是麵包的替代品，早晚餐都會吃到。另一款早餐是斯里蘭卡炒餅（kothu），在斯里蘭卡街頭隨處可見，基本上就是簡單運用前一晚的剩菜混合起來，切成條狀，加上蛋等材料，炒成滿滿一盆，香氣四溢。至於米飯，斯里蘭卡人只會在午餐才吃。Devilled shrimps（斯里蘭卡炒辣蝦）是另一款常見菜式，心想一定是極品大辣，Gisela卻說：「Devilled shrimps是酸酸辣辣的蝦仁，devilled不單是形容菜式的辣，也形容顏色的紅，而在斯里蘭卡，在菜式上加上devilled這個字，就是指stir-fried（炒）。」在當地酒吧喝上一兩杯時，不少人都會點這個做下酒菜。

「魔鬼」辣蝦+ 小圓餅 一吃難忘

斯里蘭卡菜，每款都有不同的辣味，香氣亦不同，當中奧妙來自每個廚師的私房咖喱醬。Gisela表示，在斯里蘭卡，大家都會自己調配咖喱醬，雖然基本做法一樣，但每家人的咖喱粉都會混合不同香料，營造不同風味。就算簡單一道咖喱雞，煮出來的口味都可以大相逕庭。身為廚師的Gisela最喜歡的斯里蘭卡菜就是devilled shrimps加hoppers的組合，甜、酸、辣、香，脆口，是一吃難忘的家鄉滋味。

斯里蘭卡菜對很多人來說都很陌生，以為不就是印度咖喱嗎？Gisela就認為她的故鄉是一個飲食、文化的大熔爐，殖民地背景加上地理位置，菜式集各家之大成，款式和味道都非常獨特，而飲食文化中帶着的生活智慧，就是認識一個國家的最好方式。

■Hotal Colombo

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