新手輕鬆行 西貢靚景路線 「白水碗」小橋流水 滋養心靈

Mancy熱愛行山，雖然山齡只約6年，但在疫情爆發前幾乎每星期都會上山，因此十分熟悉本港各區的山路，也經常在她的專頁「山有文西」分享路線。她認為行山不止可鍛煉身體，更是平靜心靈的減壓方式。她認為心情煩悶，想享受片刻憩靜時，可考慮登上一些路線較短的山徑，只需花2至3小時，輕鬆之餘也適合新手。例如今次Mancy推介的西貢路線，全程約9公里，累計攀升幅度只得300多米，輕鬆易行。而且起步與落山位置都交通便利，途中既可賞山也可望海，景點豐富，可說相當「抵行」。

於港鐵坑口站Ａ出口，一行人整裝後，便由常寧路走向影業路，登山入口便在保良局甲子何玉清中學對面。我們踏上梯級，跟着「清水灣道」路標指示的方向進發。Mancy指，登山入口之後的路，都是修葺齊整的石屎及梯級路，相當易行，是區內的熱門晨運徑之一。

沿着梯級緩緩向上爬，不出半小時，便見到一個三角網測站及涼亭，代表已到達鴨仔山頂。鴨仔山又稱魷魚灣山，海拔約152米。而在涼亭旁設有觀景圖，指示不同地方的位置如釣魚翁、清水灣電影製片廠及坑口村等，可惜涼亭旁邊長滿花草樹木，阻擋了部分視線。Mancy示意我們繼續前行，可找到視野更佳的地點。

登將軍澳少女峰 靜心享開揚景

離開鴨仔山，繼續隨「清水灣道」路標方向前行，走多約10分鐘便到第1個checkpoint︰將軍澳少女峰。Mancy指，這山高約海拔195米，景觀明顯較鴨仔山開揚，不止看到香港科技大學，更可俯瞰滘西洲、吊鐘洲、牛尾洲及牛尾海。由山徑入口至這處，已攀登了逾百級梯級，但面對眼前美景，大家也認為剛才所花的腳骨力沒有白費，即時瘋狂打卡。况且此位置的人流也較鴨仔山少，可靜心享受大自然，確實是「放空」調劑心靈的好地方。

影過相後，眾人繼續依「清水灣道」路標方向行，只需10分鐘便到達清水灣道。我們向香港科技大學北閘方向進發，沿途經過大埔仔村，內有餐廳及便利店可作補給。約30分鐘後，便到達科大北閘前的小巴及巴士站。接下來，我們便要轉入車站旁的山路小徑，位置近11號綠色小巴站，惟入口不太起眼，經過時要小心留意。

遠眺隱世飛瀑 沙灘漫步打卡

進入小徑後，見到「清新地」的路牌，跟隨指示方向往下行。清新地全名是「清新地有機悠閒莊園」，位於白水碗沙灘，亦是我們第2個checkpoint。園內售賣有機農作物及舉辦各式種植工作坊，有興趣的山友可預約參加。行了約10分鐘，左邊傳來流水聲，見到一條長長瀑布，Mancy介紹，此為「白水碗瀑布」，高約45米，惟沒有清晰山徑可接近瀑布，只可遠觀。看着水流從山壁缺口衝下，萬千銀絲水柱飛舞，大家也看得入神。

欣賞過後，繼續向「清新地」的路牌方向前行，數分鐘便來到水清沙幼的白水碗沙灘。到訪當日陽光普照，而且氣溫約10多度，不算太冷，迎着海風在沙灘上漫步前行，非常寫意。值得留意的是，在沙灘會見到一條白色木橋，在陽光下顯得相當搶眼，是必影的打卡位。

露營灣聽海 尋岩石之謎

Mancy提示我們，白橋旁有個山路入口，可前往最後一個checkpoint：露營灣。眾人轉入山徑，路段平整，兩旁長滿植物，景觀一般但人煙稀少，我們邊行邊說笑，不經不覺漸漸聽到海浪聲，即到達露營灣。

露營灣一邊是石灘，另一邊是沙灘，我們會先經過石灘，再走至沙灘。露營灣的景觀十分宜人，可遠眺滘西洲、吊鐘洲及牛尾洲，而從石灘上可見到岩石因受到板塊移動而形成的「褶皺」，對地質學有興趣的山友不妨細心觀察。到這裏，單是在石灘上看看海浪拍打岩石激起水花，或靜聽海浪聲，已令人心情愉悅。但要注意，白水碗沙灘及露營灣都並非康文署管理的泳灘，無救生員當值，到訪時不宜下水。

在露營灣觀賞無敵海景後，越過沙灘，再次踏上山徑，慢慢行約10多分鐘便由山徑轉入南圍路，其間會見到海對岸的匡湖居遊艇會。沿南圍路前行便可到西貢公路，乘坐792M新巴往將軍澳港鐵站，完成今次整個旅程。

■行程

全長：約9公里

需時：2小時30分鐘（不連拍照休息）

交通：起步：港鐵將軍澳線坑口站

回程：西貢公路（近南圍路）坐792M新巴往港鐵將軍澳站

起點：港鐵坑口站→（40分鐘）鴨仔山→（10分鐘）①將軍澳少女峰→（40分鐘）科大北閘→（10分鐘）白水碗瀑布→（5分鐘）②白水碗沙灘→（15分鐘）③露營灣→（30分鐘）終點：西貢公路巴士站

■飽覽西貢美景

立即去片：bit.ly/3atlRKn

文：許朝茵

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com