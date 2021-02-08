安老2.0：走進腦退化的世界

洗澡是一件私密的事，而且每個人的洗澡習慣都不同。有人習慣先洗頭，有人習慣先清潔身體，有人喜歡邊洗澡邊刷牙，亦有人熱愛聽着音樂泡浴。但這些個人喜好，我們卻甚少與他人分享，甚至連身邊最親密的家人也不知道。

雖然是天天都做的事情，你又可曾想過，你真的懂得洗澡？假如有天你要替他人洗澡，你又理解他人洗澡的喜好嗎？如果換轉要由他人為你洗澡，你又OK嗎？

曾經聽安老業界朋友分享，有個患腦退化症的長者，忘記了如何洗澡，在浴室內把衣物脫了又穿，穿了再脫，來來回回不下10遍，就以為自己已經洗好。面對這種情况，不少人馬上想到的解決方法就是為長者洗澡，以防他陷入無限穿脫的循環當中。不過你又能確定你那套洗澡流程，真的適用於其他人身上？退一步想，當照顧腦退化患者時，我們是否把自以為理所當然的一套加諸他們身上呢？

腦退化症，又稱為認知障礙症，是大腦神經細胞出現病變，令大腦逐步衰退。患者記憶力、語言能力、判斷力、執行力等會逐漸減退和喪失，這種不能逆轉的情况會逐漸影響患者日常生活及自理能力。

以上的描述或讓大眾對腦退化症有一種無形恐懼，覺得一旦患了腦退化症，生活便會變得很不一樣。若大家能多點認識腦退化症，想法或會改變。

近日我參與由啟民創社Enable Foundation舉辦的「OK Dementia」體驗活動，藉10個從腦退化症啟發的日常「腦化生活」課題，探索一旦患上腦退化，患者能夠如何繼續OK地生活。活動由本港10間提供腦退化症支援服務的社福機構、本地及外國設計師、設計學生、腦退化症專家等，跨界別合作舉辦。

從洗澡吃飯切入 體驗腦退化生活

在小小的展出空間中，設計團隊以共創的「腦化」物件，讓大眾走進腦退化患者的世界；又從洗澡、聲音、打招呼、吃飯等尋常小事切入，讓參加者體驗患者的日常生活，探索與患者溝通的方法，試圖透過活動建立對腦退化症更友善與包容的文化。

雖然沒有標準解決方案，但參加者可藉體驗加深對這病症的了解，與其他人一起討論、思考，集思廣益，為我們的「腦化未來」創造更多可能。

參與過數次「OK Dementia」體驗活動的我，體會到每名腦退化患者都是獨立個體，而且正經歷不同的腦退化情况，絕不能將他們一概而論。

失去溝通、表達力 仍有感覺、思想

也許腦退化患者失去了言語溝通和表達能力，但他們依然擁有某程度的認知和感覺，仍然能夠感受光的溫暖、植物的香氣、音樂帶來的快感。腦退化患者與我們一樣，有自己的感覺和思想，為什麼只因他有認知障礙，就要預設他「應有」的生活形態，把我們的思維、習慣硬加在他身上呢？

還記得電影《志明與春嬌》其中一幕，春嬌告訴志明她的電郵地址是armchannel@ymail.com。這個奇怪的電郵地址啟發了我，我們認為無法與腦退化症患者溝通，會不會只因我們與腦退化症患者「唔啱Channel」？身處不同頻道的我們，何不嘗試踏進患者的世界，用他們角度了解其需要？

文：文慧妍

（The Project Futurus創辦人）