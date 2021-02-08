情人節staycation 親密要「預約」？

與愛侶到酒店staycation，是否預期有親密行為？情侶第一次staycation，是否需要事前說清楚親密底線？

另一邊廂，港式夫妻往往因工作家事而「忙」掉性事，應否約定日子維持親密關係？「預約性行為」會否變成例行公事？失去即興隨心的浪漫？

事前溝通 了解底線免誤會

香港因為土地問題，情侶、夫婦未必擁有私人空間。爆疫前，還可外遊自製二人世界，疫情之下，staycation變成新常態。情侶入住酒店，或會預期有親密行為，但對方是否有同樣想法呢？事前應否明示或暗示，但若開宗明義說清楚，又擔心失卻驚喜。東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生認為，如果情侶第一次去staycation，不論明示或暗示也好，事前應坦誠與對方溝通，更要準備好避孕措施，此舉可以減少大家緊張，以及避免不必要的誤會，「了解最少會做什麼，大家有個默契或basic agreement」。

伴侶提出staycation，是否暗示要「性行為」。性治療師何慕詩表示，每段關係都總會期望發展更親密行為的階段，如果其中一方想要更進一步的話，在平日溝通或身體接觸都會透露一二，「不會從沒有親吻、擁抱，然後就突然跳去『不如去staycation』。既然提出staycation或旅行，代表大家某方面有共識，不一定做愛，但會再親密一點，譬如不介意在另一半面前換衫」。當然，如果不想與對方有親密行為，要懂得「say no」，伴侶亦要尊重對方。

過分預先安排 不成事傷感情

「有些人預期staycation一定會有性行為，而最後不成事會好失望，或覺得錯失一個機會。我認為『性』不應該過分預先安排，因為安排好都未必能夠實現。」何慕詩分享一個例子，有名男士平時工作繁忙，跟女朋友去staycation，在酒店房間內不自覺睡着了，女朋友雖然有所期望，但不忍心叫醒他。「女朋友自己坐着，開始有點負面情緒，覺得不被尊重。」即使是雙方預期或約定的事，可能有各種原因而告吹，影響大家情緒。她認為不要抱太高期望，自己和另一半壓力都會減少，達到期望就是bonus！

好好享受 毋須強迫一定「做到」

邱貴生認為，應抱着平常心看待staycation，不要期望次次都「放煙花」，太緊張亦會影響牀上表現。即使大家預期會有性行為，都不需要強迫自己一定要做到，或趕着完事而忽略前戲。要是進入失敗，亦不必急着馬上再試，可以先沐浴、吃東西、看電視，再與伴侶嘗試。「不要覺得staycation一定要完事，好好享受前戲！壓力愈大，下面就愈無反應！」何慕詩建議，情侶不妨一起泡個舒服的泡泡浴，在浴缸鴛鴦戲水，享受二人相處時光。

文：李祖怡

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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