戒口斷食有風險 抗癌最緊要營

希望能給癌症病人及康復者一些建議，並澄清坊間一些謬誤。

充足營養 治癌成功關鍵

很多癌症病人確診後，均收到身邊親友轉發健康資訊，當中指出不少食物含致癌物質，建議病人戒口以免癌症惡化。其實相反，食得好是抗癌成功一大關鍵，原因有三：

‧首先，癌症治療的手術、電療、化療等均會對身體帶來影響，足夠營養能增強抵抗力，讓身體從治療中盡快恢復，減少併發症及副作用

‧第二，不少研究均指出，病人若在治療期間體重大幅下降，存活率會有所下降

‧第三，病人需要注意足夠營養，以防止癌症惡病質（cancer cachexia）的出現。惡病質病人體重下降，肌肉及脂肪流失，體質虛弱，身體機能衰竭，往往無法接受任何治療，大大影響病人的生存機會

由此可見，過分戒口有可能影響病人的營養攝取，故在癌症治療期間戒口並不可取。

餓死癌細胞 欠足夠實證

坊間又有人經常提出斷食療法抗癌，此說法源自近十數年的動物研究，指節食能減低動物癌症的死亡率，延緩癌細胞的增生，並降低化療帶來的副作用。直至近年，有數篇關於短時間禁食（short term fasting-mimicking diet）的臨牀研究相繼面世，一般禁食時間為化療前24至72小時，初步數據指出短期禁食是安全，並有助減低化療副作用及提升治療效果；但有數點需留意的地方：第一，相關研究的參與人數並不多，結果仍需大型研究驗證，以便了解禁食對病人長期存活率的影響；其次，大部分相關研究對象為乳癌病人，其他種類癌症的應用仍有待驗證；再者，研究對象均擁有正常的身體質量指數（body mass index，BMI）；最後，研究所採用的是短期禁食而非長期禁食。因此，有些已營養不良的癌症病人長期禁食，以期望餓死癌細胞，並無科學實證支持，反之會因營養下降而加劇病情惡化，實在萬萬不可。

癌症病人需戒雞戒糖？

根據非正式統計，癌症病人最常聽到的飲食建議，第一位是千萬不要吃雞，第二位是糖分會養大癌細胞。不要吃雞的說法起源於以往不少雞隻均被注射雌激素，進食後有可能增加病人體內雌激素，增加患癌（例如乳癌）風險。現時香港已立法規管禁止為雞隻注射雌激素，如仍有擔心，可選擇標明沒有人造雌激素的雞隻；病人亦應避免體重超標，以及減少進食脂肪，因這有助減少身體將多餘脂肪轉化為雌激素。

至於糖分養大癌細胞的說法，源自糖尿病患者及因大量攝取糖分而變得肥胖，患癌風險比一般人高。但身體需保持適度血糖水平方能運作，理論上要透過戒糖將血糖清零並不可能。

政府近年提倡「少油少糖少鹽多菜少肉」的健康飲食，此對癌症康復者的整體健康大有幫助，研究亦指出，減少過多脂肪及糖分攝取能減低癌症復發率。但是，對於正在接受癌症治療的病人，保持健康飲食習慣之餘，亦需注意足夠的營養攝取，切忌矯枉過正。正如平順日子，一般人不用帶刀劍出街；但上戰場的士兵必須全副武裝，方能殺敵（癌病）打勝仗。癌症病人於治療期間必須保持高蛋白、高熱量的飲食：多吃肉類、雞蛋、奶類製品，多攝取高碳水化合物，並可適時在食物添加蛋白粉補充，以應付癌症治療對身體的額外負擔。

患者康復者飲食計劃迥異

我必須強調，癌症康復者與正接受治療的癌症患者，兩者的飲食計劃截然不同。病人接受治療中須確保足夠營養攝取，令身體有足夠抵抗力擊退癌魔；反之康復者則要注重健康均衡飲食，以減少復發的風險。均衡飲食建議如下：

‧適量攝取紅肉，但避免進食加工肉類

‧應以蔬菜水果高纖維食物和全穀類作為熱量主要來源，亦應進食優質的蛋白質食物（海鮮、肉類、蛋及豆類製品）

‧減少進食高飽和脂肪的食物，選用植物油作煮食

‧減少高鹽及醃製食物

‧盡量避免油炸食物及含糖分飲料

充足營養能為癌症患者作好準備接受各式各樣的治療；而均衡健康飲食能大大減低癌症康復者的復發風險。隨着社交媒體普及，資訊氾濫，盼望大眾對癌症病人的飲食有更正確的認識。

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯/王素怡

美術/謝偉豪

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