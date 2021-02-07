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星期日生活

家明雜感：《結叛同行》（二）：有故事的男人

【明報專訊】「親愛的先生女士，我知你們都是日出而作、日入而息，沒時間讀報紙的。這個，我樂意為你們效勞。今晚，就讓我們忘卻一切煩擾，聽聽外頭發生的重大變革。」Kidd隊長如是說。

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