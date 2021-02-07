歷史角度：冷戰中的柏林圍牆——變幻的2021

【明報專訊】1月29日早上，英國內政部公布了有關英國國民（海外）護照（現在已非特區政府及中國政府認可旅行證件，敬請留意！）申請特別簽證到英國定居的申請辦法。由1月31日起，持BNO的港人即可以申請英國居留特別簽證，並透過「5＋1方案」可取得英國永久居留權。消息公布後的下午，各個新聞app及Signal群組很快就將中國外交部表示將不認可BNO為有效證件的消息廣傳。不少朋友在群組內都表示「鬆一口氣」，以及「釋放胡志偉！」（註）。似乎早前大家擔心的BNO出境問題已經事過境遷，現在只餘笑話一則——只是某超級市場不再接受「易X錢」或者「yuX」，反之亦然。然而， BNO仍然遺留下嚴肅問題，尤其是，在「新冷戰」下的香港，自由港的地位是否一定固若金湯？自由進出的權利永遠不會改變？有研究冷戰的朋友提及香港已成為「東亞的柏林」——猶如二戰後的德國柏林，位處於兩個陣營角力邊陲的前哨城市 （front-line city）。到底當日冷戰時代的前哨城市是如何一夜之間被圍牆包圍？而當中柏林封鎖又是如何一步一步形成、演變和被激化？今日亦不妨回顧當時的歷史脈絡，了解大時代的變局。從自由進出的柏林，到陷於圍城的局面，可以是僅僅一晚之間的變局，便造就了幾代人錯過投奔自由的機會。