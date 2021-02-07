七情上面：香港人，顛沛的月台上，家何處？

夢中，我沿地鐵港島線，在金鐘站轉車回家。月台人來人往，慢慢變成一個大型地下車站，工程仍在進行，未完成的天橋掛在半空，水點從外露的鋼筋滴下來。我覺得唔對路，愈行愈遠，出口通往海洋，鮮艷深藍，海面有浪，浪尖翻白，陽光下閃閃生輝。我和幾個不認識的人坐上小船，由一個出口駛到另一個出口。投奔大海，風險撲面；靠岸慢駛較安全；我小心上岸，隧道外露水面，像沉船的殘骸，積滿貝殼蠔殼，赫然發現石與石之間，捲出一條手臂那麼粗的三頭龍，三個龍頭，先後襲來。若被咬，肯定受傷出血的，我快步繞過，卻發現石崖的罅隙裡，蠢蠢欲動的，還有數之不盡的三頭龍。我趕快由隧道走回地鐵大堂，心急要找到回家的月台。

踏前一步，踏進了歐陸的大火車站，十多個月台，一字排開，有些路軌是空的，也有火車在滑行。我看見一個站長，馬上跑上前問他，「往沙田的火車幾號月台？」他說6號，但要跨過路軌頗危險，繞天橋又很費時。眼前的月台沒路軌，卻有一條移動的輸送帶，站長叫我用背脊對住6號月台，倒後行，他一邊說，自己踏上輸送帶，很輕鬆地示範，由此月台退走到彼月台。我正要模仿，但背脊冇眼，看不清前路，移動的輸送帶快把我拉倒，拉向右方的萬丈深崖，6號月台可望不可即，我在猶豫不決的狀態中驚醒。

早上我把夢記下。Title：回家。Theme：轉車好難。Affection：心急，少許緊張。Question：過程重要嗎？但我的注意力，集中於海與龍的象徵，心情雀躍，似有重大發現，我是否接觸到容格所談的集體潛意識！？這才是我最關注的問題。自己關起門來「造」夢有很大的局限，我便向幾位同學求教，相約網上相聚。然而，他們聽過了我的夢後，最有共鳴的，反而是客旅人生的惶惑之情。

原來A幾日前也夢見火車站， 一個老人（是中年的他自己？）帶着小孩，找不到月台，不知如何回家，又掉失了東西。他站在月台上，不停站的高速火車飛馳而過，強力的氣流有如浪湧，A腦袋空白一片，徬徨無助。B日前的夢也很怪，與友人搭輕鐵卻趕不上車，徒步追往下站，又被欄杆擋住，再追下一個站，最後到了一間大屋，屋內都是親友，有很多雜物要清理。那時才發覺，B自己一直是抱住牀褥走。也看見另一個人，也是抱着牀褥走。牀褥是家裏的私人物件，為什麼帶到街上來？A又記起，兩月前還有一個夢，乘小船走難，大海茫茫，心急要追上前面的大船才安心，卻老是追不上。現實中，我的夢也勾起了很多遷流的印象，日本JR、台南的小火車、倫敦的tube、歐陸的大火車站……

大家說來說去，也不太着眼於夢中最怪異的三頭龍，冇乜feel。朋友們問我，為什麼急開網聚？有咩咁urgent？老師還記得，兩三年前第一次見我，我就已經在追問容格的集體潛意識。C也說，你的文章常談及此，但你又頗多懷疑。一問一答，我開始意識到自己的obsession。退休前一直在研究集體情緒，近年才接觸潛意識的議題，但生怕跌進神秘主義，有失學術體統。C也很費解，容格明知神秘經驗一定惹爭議，為什麼仍暢述於晚年？事實上，直到今天，一些心理學界的朋友，亦因容格的玄論而貶斥其整套學說。也許，我是一心想破解容格之謎，才咬住夢中的海與龍不放。但其他細節重要嗎？

當我慢慢放鬆一點，同學們卻把注意力放在夢的結尾。大家十分好奇，倒後行，竟又可以前行，即係廣東話「行路打倒褪」，好似Michael Jackson行moonwalk……夢中我覺得「打倒褪」危險，不合理，無厘頭，冇把握，就醒過來了。「直觀的我」與「邏輯的我」難以協調。站長身體魁梧，高我半個頭，頂住大盤帽，深藍色衫褲，態度友善，還給我示範。同學們都是修習生命自覺的師兄師姐，經常自我提醒，不要衝衝衝，久不久要停下來，退後幾步，意會細節，停頓反而是前行之路。正如Nada老師所說，paradox is a promise。

S建議，不如你反方向，再經歷夢境一次。我蓋上眼，電影慢鏡頭一樣，由夢的結尾回到金鐘站。沒有了回家的強烈目的，沒有了破解容格之謎的衝動，感受截然不同，我回到了隧道口的殘骸，三頭龍給我探險的興奮，海面金光閃閃，少許風險，充滿不確定性。我回到了小船，小船倒後駛，不必努力回家，船就是家了，同坐一條船的人，之前視而不見，如今就是同路人。不再定睛於6號月台，反而有寬容的心，與同路人聯繫。站長「打倒褪」的忠告，按照我醒意識的考量，真係九唔搭八，但在今天香港這個艱難時代，其實是智慧之言。回家重要，退一步想也很重要，細心經歷港殤更加重要。

翌日，老師傳來文章Dreams for a Collective Crisis，作者是Catalonia的學者J. B. Garcia。2017年10月，西班牙警察鎮壓Catalonia獨立公投，引致千多人受傷，多人被捕。Garcia當月收集了80多個夢境，是集體危機的五棱鏡；夢中，噩夢連場，封路、擄劫、虐殺、走難、警察破門入屋……政亂觸發當地人對自由的渴望，例如夢見入住新居，釋放被囚的巨龍，建築城堡，加建明窗，封死地道，以防軍隊入屋，又有人夢見貓兒快快樂樂地生活（CAT是Catalonia的縮寫）。有多個夢觸及西/加深層衝突，夢見滿屋污水糞便，需要努力清理。夢者還加以說明：''we accumulate centuries-old transpersonal dirt, resentment, hatred, fear.....which must be cleaned.'' 作者Garcia說，在社會危機之中，夢能抒發恐懼，建立社群共感，越過憤怒，諒解他者之痛，甚至能啟發我們回應危機。單單把夢記錄下來，與朋友分享，本身已有療效。夢不單止是噩夢，夢裏收藏了靈感和希望。

翌晚我做了個延續的夢，我們一家三口在趕路，身邊的路人都往同一個方向走，氣氛緊張但沒有生命危險。有個女子雙腿骨折，要用手臂在地上爬行。我們走入一間很大的建築物，黃色的燈光尚算明亮，樓梯底有個小空間，光線幽暗，我看見裏面有個露宿者，竟是三十多年前的舊同事。他一直以來都是官仔骨骨，服飾典雅；眼前的他，一如既往，披了件米白色的格仔西裝褸，屈曲雙腿靠牆坐著。他家境豐裕，應該是自己選擇露宿於此，也好像被軟禁。

我本已匆匆走過，但一轉念，就回過頭來，妻子和女兒一起走到梯底坐下，為他打打氣。他喜出望外，多年不見，臉上綻放燦爛的笑容。我對他說，這裏很多中大校友，你不會孤單！本只想打個招呼，say個hi就走。但一陣感動湧上心頭，一個優雅的男子，為什麼掉進這種難堪狀態？而我們也好不到哪裏，好像生活在一個大牢籠。想到這裏，夢中的我不禁潸然淚下，我和他互相擁抱，感受彼此相知的共鳴。我一直都是個拘謹的人，適可而止，拍拍他膊頭，起身道別。但他說，難得見面，再坐一會吧，我有很多事情跟你說。我看見他眼淚盈眶，但笑容仍是燦爛的。

若不是早一晚朋友和我一起做dreamwork，將我的心力轉到站長「打倒褪」的忠告上，可能我仍然會迷戀於集體潛意識，在夢中追逐三頭龍，而不會做這個停下來互相問好的夢。今天香港兵荒馬亂，移民潮又起，疫情沒完沒了，劣政當道，危機四伏，行公義的人被打擊。大家都渴望回家，回到一個安穩的家，或移民到彼邦重建家園。暫時沒有打破死局的良方。奔走上路，在顛沛的月台上，家何處？哪裏是自由之鄉？遷流的過程中，不要忽略同行的同路人。這幾個夢，沒有令我增長對集體潛意識的理解，但提醒我們，要互相支持、互相聆聽、互相打氣；夢中那個無言的擁抱，讓我們加添氣力，回應動盪的2021年。

文˙馬傑偉

美術•張欲琪

編輯•王素怡

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