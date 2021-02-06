蘋果低音王 變身智能管家

【明報專訊】Apple早前推出的HomePod mini，售價僅$749，引起不少果粉或音樂迷的興趣。音質方面，HomePod mini也不負眾望，透過其核心的全音域驅動單體、兩組被動式振幅器及特製音頻導波管，表現上無論高中低音都有理想效果；尤其是低音部分，很難想像拳頭般大小的機身，可輸出沉穩夠力的低音。但更貼心是它的配對步驟簡單，只需在同一Wi-Fi環境下，將已預先配置的iPhone SE或更新版本的器材靠近，便能自動配對，之後再透過AirPlay 2串流音樂。如果購入2隻HomePod mini，更可配對成家庭影院中的立體聲音響系統，即時提升睇戲音效。