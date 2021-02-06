藍牙喇叭身兼多職 牀頭「大鬧鐘」 妙韻陪入夢

JBL推出的家用喇叭，一向在市場上有不俗口碑，其中藍牙喇叭JBL Horizon不但贏得用戶讚賞，更曾獲得2016年Red Dot Award（紅點設計大獎）。今次推出的後繼版JBL Horizon 2亦傳承多項好設計，基本功能也有不少改善。其中，最亮眼是面板的特大LCD顯示屏，日期、時間、鬧鐘設定和收音機等資訊，均以特大字體清晰顯示，即使是半夢半醒、睡眼惺忪，也毋須擔心看不清楚。

雙響鬧模式 兩USB-C充當叉電器

功能上，Horizon 2的FM收音機可預設3個電台，方便隨時轉台收聽。鬧鐘也如上代Horizon般，備有雙響鬧模式，可自訂2種鈴聲，如果是夫婦使用，2人便可各用一種鈴聲響鬧，又或以鈴聲提醒不同重要事項。機身還有兩組USB-C，可以為手機或其他電子器材叉電，十分方便。

機頂增旋鈕 操控更方便

外觀上，Horizon 2跟上代一樣採用JBL標誌的圓扁設計，時尚大方，十分討喜；配合機背能發出柔和環境光的背光燈，機身更容易融入睡房設計，不顯違和。有趣的是，Horizon 2頂部新增了一個凸起的簡易控制旋鈕，放在牀頭更似一個智能鬧鐘。不過，這個控制旋鈕的加入，不僅為增加外觀趣味，也更方便操控。只需輕按旋鈕，可像撳停鬧鐘般暫停響鈴聲及開關背後的環境光。此外，轉動旋鈕可調節響鬧時間、音量、環境光亮度等，十分貼心好用。

將喇叭放置在牀頭，用家大概都是希望輕輕鬆鬆聽着心愛歌曲或音樂入眠。操作方面，只要通過藍牙串連手機音樂，臥房內即時可充斥悠揚樂韻，壓力疲累都能得到紓緩。

中音清晰動人 高音不算響亮

Horizon 2傳承JBL Pro Sound的音質，FM收音機的播放效果不俗，接收及音效清晰。至於音樂播放，由於單元設置在前置面板，音樂可正面傳播至整個室內，穿透感算是及格。音色方面，中音部分的解析力尤其出色，聽得出歌聲清晰動人，很舒服；高音部分雖然受限於單元關係，不算清脆響亮，但也做到不刺耳，並隱約帶着尾音餘韻，以牀頭音響而言，也是及格有餘；至於低音部分，畢竟Horizon 2是被直接置放在牀頭，未能抵消諧振，不能期望有震撼的重低音效果。整體而言，如果只是希望躺在牀上輕鬆聽聽音樂，Horizon 2的音質綽綽有餘，可說是既不浮誇，又恰到好處。

■規格

類型：藍牙收音機鬧鐘喇叭

單元：2×1.5吋

輸出功率：2×4W RMS

頻率響應：75Hz-20kHz(-6dB)

連接：藍牙4.2

尺寸：178×75.7×162mm

重量：810g

顏色：黑、灰

售價：$998

查詢：2955 1000（Thinking Group）

文：Matthew Cheung

編輯：梁小玲

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