嚴選高難度巴士線 赤柱遊賞車長技術

1．南安里站

東大街掃馳名魚蛋粉、雞蛋仔

14號新巴從西灣河開出，想上車前醫肚，太安樓和筲箕灣東大街都是好選擇，今次我們選了後者。筲箕灣東大街早於1860年代開闢，昔日為漁民社區，至今仍有漁民家族主理的粉麵店，例如以香葱魚蛋馳名的王林記，開業近40年，做得一手質感爽彈、魚味澎湃的魚蛋，湯底亦格外香濃。老店之外，較新的食店也有捧場客。小食皇的無骨炸雞即叫即炸，咬開灑上點點椒鹽的香脆外皮，嫩肉極富肉汁。再到隔鄰的低調高手大街小食，一嘗其馳名雞蛋仔，口感外脆內綿，蛋香濃郁。大快朵頤後，可到南安里站上車，展開14號巴士遊。●

2．鯉魚門公園站

登西灣炮台尋幽看海

巴士離開筲箕灣道，3個站後便來到柴灣道的鯉魚門公園站。沿鯉魚門度假村旁的馬路登上西灣山，走約15分鐘，便到達曾於香港保衛戰抵抗日軍的西灣炮台。山路兩旁，破舊的兵房仍在，透過深鎖閘門，可遠觀陰森荒廢的兵房。繼續上山，很快便看見炮台遺蹟。

建於1898年的西灣炮台，昔日與鯉魚門軍營相鄰，位居要衝，原先主力海防，後改作防空用途，應對戰機來襲。1941年12月18日晚上，日軍登陸香港島，30分鐘內已抵達西灣炮台，突襲守軍，7天後時任港督楊慕琦宣布投降，香港淪陷。

到二戰後，西灣炮台仍用作軍事防衛用途，直至1987年炮台完成歷史任務，交由港府管理。離開炮台，登上西灣山山頂，可遠眺對岸的將軍澳、油塘一帶，更明白這軍事要塞在地理上的重要。●

3．大潭郊野公園站

古雅水塘石橋盡享美景

原路返回鯉魚門公園站上車，14號巴士很快便駛入大潭道，向赤柱進發。要觀摩車長如何「征服」這條迂迴曲折、車多彎急的路線，最佳位置是坐在巴士車長左方的「導航位」。不消15分鐘，巴士已來到大潭篤水塘一帶，並駛經同被列為法定古蹟的大潭篤水塘水壩及大潭篤水塘水掣房。沿途盡是綠水青山，風景秀麗。

於大潭郊野公園站下車，朝右方的大潭水塘道前進，沿水塘畔行，走約10分鐘便可一睹大潭篤水塘石橋的風采。整個大潭水塘群建於1883至1917年間，大潭篤水塘石橋於1907年竣工，採半圓拱形設計，古樸典雅。大潭水塘群共有5座被列為法定古蹟的石橋，大潭篤水塘佔4座，有興致的話可繼續探索，不然走到累了，亦可原路折返，回大潭郊野公園站，再上巴士直奔赤柱。●

4．赤柱村站

漫步悠閒小鎮賞建築

再次跳上14號巴士，車外風光仍離不開湛藍海灣，當看見岸邊漂亮洋樓林立，便知道腳下就是赤柱。在赤柱村站下車，眼前換上別樣的悠閒風情，小孩踩着滑板呼嘯而過，芝娃娃或貴婦狗亦一派悠哉悠哉。漫步在赤柱，有不少有趣建築物可邊走邊看，例如赤柱村站對面的赤柱市政大廈，以清水混凝土建造，外形極簡，出自設計過「全港最美圖書館」屏山天水圍公共圖書館、車公廟體育館的建築師溫灼均手筆。再向前走，是香港現存歷史最悠久的郵政局和警署，1937年建成的赤柱郵政局依然運作，而具有古典建築風格的舊赤柱警署外觀猶在，其實現在已租予超級市場使用。幾百米步程內，還有外牆被髹上七彩色塊的聖德蘭幼稚園，以及上百年歷史的聖士提反書院。走得累了，到赤柱海濱歇歇，吹着微風看海，太陽也漸漸下山，並送上一片橙紅晚霞，為一天旅程作結。

◆Info

王林記粉麵茶餐廳

地址：筲箕灣東大街10號東寶大廈地下A號舖

查詢：2886 0068

小食皇

地址：筲箕灣東大街76A號地下2A號舖

查詢：5628 8062

低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街76A號地下B3號舖

查詢：6601 5300

◆14號線

班次：

10至20分鐘一班，「新巴城巴」應用程式提供巴士抵達時間

全程車費：$9.4（設分段收費）

車程：約35分鐘

文：宋霖鈴

圖：曾憲宗、黃志東

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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