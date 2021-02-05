沙發薯：新世紀金融青年

不過，人各有志，有人想挑戰制度，但大多數仍然希望在舊有金融制度上大展拳腳，像去年尾的電視劇Industry便是圍繞一班剛大學畢業的年輕人投身投資銀行的故事。

Industry不是「華爾街」亦非《大時代》，沒有那些典型的霸氣金融才俊，亦沒有什麼金融大事。故事焦點放在角色的成長，讓觀眾看到新世代年輕人如何在這個出名冷血無情的環境中適應生存。難怪劇集被傳媒形容為是Skins與Succession的混合體，有齊兩套劇的精華：年輕人的情慾愛恨及精英階層的心狠手辣。這秒鐘是角色內心世界的細膩描寫、暴露的性愛場面；下秒鐘就是投行內各人的鈎心鬥角、陰濕手段。

投資銀行普遍是精英白人的世界，只有一等大學畢業的學生才有機會進身，所以主角Harper是當中的異類：她畢業自美國的二流大學，而且是黑人，飛到倫敦只為追尋黃金夢，而被投行取錄全因為她一心要攀上社會階級的鬥心。

覺醒世代在投行成長

投行的畢業生有數月試用期，最終只有一半留低，所以個個都要拼盡所能。來自非富裕家庭背景的，往住需要額外努力：主角Harper無底線，往往比其他人走出多一步來達到目標。另一中東裔的Hari的處境一樣，每晚工作到深夜，索性在公司過夜，靠飲能量飲品來提起精神。有錢女Yasmin因為靚女，被上司認定為花瓶，是買外賣咖啡的指定人選，沒有發圍機會。眾主角中，Robert算是「被選中的幸運兒」，他雖然在公司沒甚建樹，但因為是英國白人，靚仔健談，所以被公司視為大有前途。

Industry首集由敢言大熱的Lena Dunham導演，已可知劇集有稜角，並非一般樣板電視。最引人入勝的地方是它用被視為落伍的投行背景來襯托這班被形容為覺醒世代（woke generation）、有新想法的當代年輕人的心路歷程。

新舊世代的反差、角力從來都引人入勝，Netflix的新節目Pretend It's a City亦有類似主題。由馬田史高西斯執導，Pretend It's a City基本上是美國名嘴Fran Lebowitz「亂噏」騷。她分享上世紀六七十年代的紐約故事，同時不斷發牢騷投訴現今的紐約。她說的東西非嶄新論點，亦不算是獨特意見，感覺有點似是在社交場合上遇見那些不間斷地緬懷舊時狂踩當代的長氣老人。不過，能夠從一個充滿霸氣的70歲女人幽默地說出她在紐約的經歷見聞、口述歷史，已經很有意思。

文：陳Damon（chandamon.com）