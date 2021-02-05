知多啲：「導航位」近觀車長駕駛

大潭道路面狹窄，大大小小的車輛川流不息，坐在「導航位」，可見車長應對迂迴的急彎，需在合適時機踩油門前行，有時駛前了數十米，又得停下來讓路，並不時揚手向其他司機示意，互相就位。每逢有大型貨車駛過，車長扭動方向盤，調整行車角度，總能繼續順暢前行，駕輕就熟之姿，相當精彩。這座位雖被巴士迷稱為「導航位」，但設計原意當然不是為車長導航。新巴城巴指，這種設計是基於增加載客量的原則，在上車門旁設座位以善用車廂空間，增設乘客座位。除了新巴14線，新巴往石澳的9號和往山頂的15號線，以及城巴往赤柱市場的6、6X、260號線，皆設導航位。

試坐導航位之餘，登上新巴14線時亦可留意，ADL Enviro400 Facelift 10.4m是新巴為港島狹窄山路度身訂做的用車。其車長10.4米，高4.17米，較一般雙層巴士短及矮，體積不會太大，又能滿足客量需求。上層車頭還設有「樹擋」，車頂兩邊為圓拱形，以防路旁樹尖打爛巴士車身。