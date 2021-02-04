網上發布2021春夏系列 拉近高級訂製與大衆距離

Armani Privé 精緻刺繡 飄逸流動

經過漫長的疫情之路，長期留在家中或所處城市，很多人也出現抗疫疲勞，卻有人因此更珍重自己所處之地，而Mr. Armani就屬於後者。Armani Privé 2021春夏高訂系列首次在位於米蘭的Palazzo Orsini舉行網上發布，這處自2005年起為Mr. Armani的工作室，他更形容這個米蘭via Borgonuovo大街的大宅就是他世界的中心，帶給他無限的靈感啟發，「這座古老而高貴的大宅，其故事總讓我着迷，隨着時間，我受到這裏豐富的裝飾和新古典線性之間的平衡影響。這是一幢非常米蘭的建築，外表很嚴肅，內裏卻隱藏令人驚訝的庭院和安靜小花園。這是一個非常貼近我內心的空間，反映了我對完美與和諧的不懈追求」。

釋放創造力 享絕對的自由

而Armani Privé 2021春夏高訂系列亦有如Mr. Armani所說般剛柔並濟，在華麗的裝飾與現代時裝線條間取得平衡。輕薄收身的外套、精緻刺繡的長裙、性感魅惑的長袍和綴飾水晶的蓬鬆長裙，設計巧妙運用對立統一的細節元素，重新定義飄逸流動的輪廓線條與裁剪比例。充滿男性魅力的細條紋面料和閃爍灰金色光澤的金銀絲織面料，出現在品牌的簽名式外套之上，再配合錦緞、歐根紗、薄紗與水洗真絲，以午夜藍天鵝絨的荷葉邊襯托，感覺浪漫動人。用色包括洋紅色和水綠色，普魯士藍和鈷藍色，灰色和灰褐色。不同面料上點綴的小水晶和亮片，令每件作品不經意間綻放璀璨光芒。「Privé高訂系列釋放了我的創造力，使我能夠更自由地探索自己的風格，這對設計師而言是一種激勵：在剪裁、材料、刺繡、飾面的選擇上，享有絕對的自由。」能夠盡情馳騁於自己的設計空間之中，Mr. Armani說穿為何那麼多設計師都異常享受設計高級訂製服。

為表明自己對家鄉的愛，Mr. Armani選擇Palazzo Orsini為系列的影片拍攝場地。影片的編輯強調高訂系列美不勝收的設計和做工，模特兒游走於大宅之間，演繹每套華服時亦並非板着臉耍酷，而是時會面帶笑容且與鏡頭有眼神接觸，令高不可攀的高訂系列多了一份親和之感。

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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