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2021年2月4日星期四
Feature
年花造型優雅清新 療癒系花藝 粉淡迎新春
紅色花撞金色盆 三角造型添生氣
年花推介
日本燒肉名店過江龍 稀有神戶牛 一咬爆汁
日菜fusion 傳統醃漬新配搭
飲食Quicknote：外賣盆菜 安坐家中團年
網上發布2021春夏系列 拉近高級訂製與大衆距離
Dior 塔羅占卜魔境 衣飾綺麗動人
Fendi 文藝作靈感 雲石紋理化成織花絲綢
Valentino化繁為簡 金色衣裝 衝擊視覺
Chanel薄紗長裙刺繡花邊 婚禮時裝騷
紅噹噹新春系列 大師簽字化身紅牛冲天
年花推介
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【明報專訊】今年日本鮮花特別受歡迎，我們請花店為大家推薦幾種牛年熱門鮮花。
（註：以上價錢由花店提供，只供參考，視來貨價而定）
[Feature]
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年花造型優雅清新 療癒系花藝 粉淡迎新春
紅色花撞金色盆 三角造型添生氣
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