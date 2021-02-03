Jewellery News：自家鑽石珠寶 穿戴夠「自然」

非洲壯麗地貌取靈感

Reflections of Nature的靈感源於偏遠而壯麗的自然地貌，共有Okavango Grace、Motlatse Marvel、Namib Wonder、Landers Radiance和Ellesmere Treasure 5款高級珠寶。以Okavango Grace為例，Okavango是位於波札那西北部青翠的植被中，由水道、洪泛區和島嶼組成的三角洲，為非洲野生動物最集中的綠洲之一。珠寶用上色彩斑斕，包括綠色、粉紅色、帶褐的粉紅色、紫色和灰色的鑽石原石，反映當地的天然原始特徵。鑽石原石和拋光鑽石懸浮在簡潔線條上，呼應當地高聳纖長的蘆葦在水面生長，微風中搖曳的畫面。

Landers Radiance系列則源自南非海底奇景蘭德斯礁（Landers Reef），當中蘊藏大量珊瑚和熱帶魚。作品的扇貝造形靈感來自薊珊瑚，並構成設計的中心圖案，色彩斑斕的彩鑽，代表棲息於珊瑚礁的魚類。

●查詢：2118 2321

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