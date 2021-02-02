多元導航：疫情下非一般體驗學習

對於莘莘學子來說，也開始習慣用不同的資訊科技媒體在家網上學習和做作業。然而，每人面對適應的步伐快慢有別，對於一些有特殊教育需要的學生來說，適應轉變需要更多的時間。由於在家學習需要的自律和時間管理能力要求更高，停課初期，學生會因在網絡平台中上下載功課感到困擾，更要在家抵抗各種導致分心的引誘。曾有自閉症學生因為未能適應學習模式的改變而情緒感到困擾，需要回校做功課和接受輔導，由師長、社工協助他們一步步適應新的學習模式。網上學習也打亂了日常生活的時間表，需要家長重新幫助子女訂立生活作息時間表。面對疫情的變化，我們除了要在生活上作出快速的應對，同時都要懂得調節自己的思想和情緒。

七成學生想回校上學

作為學校社工，在這個非一般學習時期，我也很好奇學生對在家學習的反應。因此在復課初期，我訪問了數十名同學對在家學習和在校上課的取向，結果顯示，大約七成學生表示傾向回校上學。以往一些經常對校園生活抱怨的學生表示︰「在家中學習很悶！我喜歡和同學聊聊天，到小賣部食魚蛋、燒賣」、「在家上課彷彿把生活變成只有學習」、「返學至少可以打吓波」。這個結果頗出乎意料，原以為多數學生都喜歡在家學習，因為可以擺脫班房的「束縛」，然而經歷一段停課在家學習的日子後，一些學生都有了新體會，特別珍惜可以在校園學習的時光。以往視為理所當然的，原來也極為珍貴。對他們來說，學校不止是一個學術的地方，更是一個和朋友同學相處，留下成長回憶的重要地方。

日子總要過 互相扶持信任

踏入2021年，疫情的陰霾仍未減退。但即使生活多了社交距離，我們也要為身邊重要的家人、同學、朋友打打氣，因為在困難逆境面前，人與人之間需要互相扶持信任，才可以一起撐下去。正如電影《歲月神偷》中的一句對白：「難也好，佳也好，日子總要過。」

文：唐莉娜（香港家庭福利會學校社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]