家家有禮：「六腹」金牛型爆賀歲

【明報專訊】提到新年最受歡迎的顏色，除了大紅，還有黃金！擁有一身肌肉的金牛祝大家身體健康，牠除了現身LCX，帶來「金牛滿屋」、「六腹齊來」、「人緣爆燈」3個賀歲打卡位，還現身金牛賀歲利市封之上，健碩金牛隱藏在屋仔牛奶盒內寓意金牛滿屋、六腹齊來，設計既有特色又別具意義！而牛奶盒及牛奶樽造型的揮春及福字則希望為大家帶來幸福滿滿的祝福，祝願大家都可如金牛一樣，不單身壯力健，更擁有健美體態！