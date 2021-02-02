童讀好書：加入地道俚語、用詞註解 港爸出版港漫 守護廣東話

文︰沈雅詩

吳嘉嶸（Thomas）育有3名年齡分別13 歲、12 歲和9歲的子女，跟很多中產家庭一樣，他的孩子都是念國際學校，數月前，3姊弟更赴英留學。Thomas強調自己並非「崇洋」，只是覺得傳統學制不太適合兒女，所以讓小朋友在國際學校修讀IB課程（國際文憑大學預科課程），但他承認，變相犧牲了孩子說廣東話的機會。

孩子讀IB慣用英語 不懂港式俗語

「不要說現在來了英國，以前在香港，他們朋輩之間，也多用英語溝通。雖然在家，我和太太也會跟他們說廣東話，但孩子也慣性用英語回應我們。」Thomas同時發現，很多上一代耳熟能詳的港式俗語，這一代的孩子都未聽過，「有次和太太聊天，談到某些朋友，他們『食過夜粥』，幾個孩子便聽得一頭霧水了」。

Thomas為此一直心裏納悶，直至1年多前，和漫畫界友人鄺彬強談起這個話題，大家便想出，可借助漫畫作媒介，加插廣東話對白，讓小讀者在不知不覺中多接觸粵語，於是便促使全新季度兒童港漫《消失的12守護》的誕生。

不過，從小到大，中文科教師都強調讀與寫要用書面語，Thomas以廣東話撰書，不擔心被指顛覆傳統嗎？Thomas笑稱自己非但沒有顛覆傳統，更在「復古」，「廣東話根本就跟古漢語最相近，我們用廣東話來念唐詩、宋詞，很押韻的，這些詩詞不少更有廣東話字眼，好像蘇軾『明月幾時有？把酒問青天』的『幾時』、杜甫『肯與鄰翁相對飲，隔籬呼取盡餘杯』的『隔籬』，其實是可登大雅之堂的」。

為了令《消失的12守護》可讀度更高，Thomas找來研究語言學的文學博士邱健恩為書中所有對白作粵語正字翻譯，又加入廣東話用詞註解及文化介紹，「希望可以認真守護這種語言」。

■《消失的12守護》

出版人：吳嘉嶸

繪畫：鄺彬強

粵語翻譯：邱健恩

內容︰百貓村內的樂璇池，一天突然數以萬計的樂璇珠及12瑞獸都消失了，長老決定派出嘻嘻波出動尋回「失物」！嘻嘻波在途中遇上歲星——一個活潑生鬼的功夫小子，兩人決定一同踏上充滿精彩的冒險之旅！

定價︰$88

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[Happy PaMa 教得樂 第331期]