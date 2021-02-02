家家有禮：屯門「牛」大玩食字賀年

【明報專訊】勤奮努力，是牛在大家心目中的傳統形象，今年既是牛年，屯門市廣場決定打破既定形象，大玩食字，以色彩繽紛的三角幾何拼貼與「牛」有關聯的日常物品，包括牛角包、牛仔褲、牛頭和牛奶盒，創作出一套4款「牛氣逼人」利市封，祝願牛年送福，與大家喜迎牛年！例如「牛角掛書」利市封，是以富貴紅色突顯金黃牛角包圖案，形容古人一邊騎牛，一邊在牛角掛上書本閱讀的勤奮好學精神，寓意「學業進步，聰明伶俐」，送給小朋友最適合。