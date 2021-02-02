家家有禮：反斗奇兵利市封 送上至潮祝福語

「潮玩派對利市封」設有「Sharp醒潮玩」及「Party尊貴」兩個系列。「Sharp醒潮玩」系列以反斗奇兵主角牛仔胡迪、牛女翠絲、三眼仔及Ducky & Bunny為主角，拉下封面拉頁，立即出現至潮祝福語，變身成賀年揮春；「Party尊貴」系列則以炫亮幻彩禮盒盛載，內含「利利市市小袋子」、「胡迪、翠絲幸運曲奇」及「Party尊貴利市封」。於商場內消費滿指定金額，更可換領「胡迪／翠絲Q版玻璃杯」，小朋友收到一定笑逐顏開！

◆INFO

新地8大商場「潮玩派對利市封」換領詳情

日期︰即日至2月11日

地點︰東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉匯、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC、寶怡商場

換領方法︰於參與商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point by SHKP會員憑指定積分換領。數量有限，換完即止。詳情請參閱場內宣傳刊物

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

■送胡迪／翠絲Q版玻璃杯

新地8大商場送出「Q版玻璃杯」（胡迪或翠絲）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，款式隨機送出。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第331期]